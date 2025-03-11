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Политолог назвала малыми шансы партии Вагенкнехт оспорить итоги выборов в бундестаг

Германист Пименова: партии Вагенкнехт будет сложно доказать нарушения на выборах
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Фото: REUTERS/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix
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Партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) с меньшей вероятностью сможет оспорить итоги досрочных выборов в бундестаг. Таким мнением с «Известиями» 11 марта поделилась историк, политолог-германист Евгения Пименова.

По словам представительницы партии, заявление подали ранее в этот день, передает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Отмечается, что в течение недели могут последовать новые судебные иски. По результатам выборов 23 февраля ССВ получила 4,972% голосов.

«Партии не хватило около 13 тыс. голосов. Одна из причин обращения в суд — сбои в организации голосования для немцев за рубежом и в подсчетах голосов на некоторых участках. Немецкие юристы не склонны думать, что этот иск увенчается успехом, доказать все факты нарушений, особенно касающихся голосования за рубежом, будет юридически непросто», — прокомментировала Пименова.

Помимо прочего, добавила она, германская политическая культура предполагает, как правило, сохранение стабильности политической системы, а не ее расшатывание. Так, считает собеседница издания, шанс, что суд в Карлсруэ примет решение в пользу аннулирования выборов, особенно в условиях сложной международной обстановки, «очень и очень мал». Она также сообщила, что данная процедура займет много времени, и решение по ней партия сможет получить только в 2026 году.

Кроме того, рассказала германист, внутриполитическая обстановка в ФРГ сейчас напряженная. председатель блока Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) в бундестаге Фридрих Мерц стремится как можно быстрее сформировать правительство.

«На данный момент кажется, что коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС вроде складывается, но ценой больших взаимных уступок, что не поднимает рейтинг этих партий и политиков в глазах граждан. Так или иначе, потенциальное канцлерство Мерца обещает быть сложным и нестабильным», — заключила политолог.

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В Германии 23 февраля состоялись досрочные выборы в нижнюю палату парламента — бундестаг. Как и ожидалось, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, набравший почти 28,6% голосов. Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%.

Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца заняла третье место с 16,4%. Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) не прошли в бундестаг.

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