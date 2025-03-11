Споры из-за госдолга разваливают новую коалицию в ФРГ. Что нужно знать

В Германии готовятся к формированию коалиционного правительства. Отмена долгового тормоза стала необходимым шагом для правительства Фридриха Мерца на пути к увеличению оборонных расходов. Но предложенный ХДС/ХСС и СДПГ пакет вызвал неодобрение у других партий, а разочарование Мерцем внутри партии настолько велико, что голосование 18 марта могут провалить его же однопартийцы. Почему долговой тормоз стал камнем преткновения, в чем суть претензий противников пакета и кто из партии может заменить Мерца — в материале «Известий».

Что предложила коалиция

• Блок партий «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовали компромиссные решения по ключевым направлениям своей политики и приняли соглашение о пакете финансирования на оборону и инфраструктуру.

• Соглашение предполагает реформу долгового тормоза, которая позволит увеличить расходы на оборону. Принципиальное отличие от спецфондов в том, что теперь любые траты на оборону выше 1% ВВП не будут подпадать под долговые ограничения и не потребуют дополнительных голосований в бундестаге. Это должно обеспечить гарантии для военно-промышленного комплекса и дать возможность свернуть финансирование, если ситуация изменится, в то время как спецфонд нужно тратить в сжатые сроки.

• Дополнительно коалиция предлагает реализовать пакет инфраструктурных проектов на сумму €500 млрд, которые будут выделены в рамках специального фонда на 10 лет. Эти средства тоже будут инвестированы в оборону, а также в транспортную и энергетическую инфраструктуру, здравоохранение, образование, науку и разработки. На фоне этих новостей выросли акции немецких строительных и инженерных компаний.

• В западной прессе раскритиковали соглашение, заявив, что оно открывает путь бессмысленным субсидиям и преследует цель «изящно присвоить» значительную часть долга для закупки вооружений и инвестиций в интересах влиятельных групп. В случае реализации реформы Берлин из образца финансовой дисциплины и противника бюджетного дефицита в Евросоюзе превращается в его главного лоббиста. При этом эффект от вложений в ВПК для экономики Германии может оказаться не слишком заметным, поскольку акционером немецких оборонных компаний зачастую являются США.

• Для принятия поправок в конституцию потребуется поддержка двух третей голосов бундестага. Есть опасения, что крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые» могут заблокировать эти решения: АдГ уже заявила, что документ нарушает предвыборные обещания Мерца, а «Левые» остались недовольны отсутствием внимания к социальным вопросам. Коалиция рассчитывает, что голосование по пакету успеет провести парламент старого созыва: учредительное собрание нового бундестага пройдет не позднее 25 марта, а голосование по реформам в первом и втором чтении запланировано на 13 и 18 марта.

• Между тем документ критикуют и в самом ХСС, утверждая, что он противоречит предвыборным обещаниям не увеличивать госдолг. Молодежный союз, которому также предстоит голосовать за пакет, возмутился отсутствием пункта об обязательной военной службе и заявил, что не поддержит предложение о создании «огромного нового долга, за который придется платить будущим поколениям, без реальных структурных реформ».

Что такое долговой тормоз

• Долговой тормоз — ограничение на взятие кредитов немецким правительством, благодаря которому госдолг Германии является одним из самых низких в Евросоюзе. Понятие было закреплено в конституции в 2009 году, когда правительство Германии возглавляла канцлер Ангела Меркель. Благодаря этому механизму Германия переживала мировые кризисы, оставаясь самой устойчивой экономикой в Европе.

• В чрезвычайных ситуациях бундестаг может увеличить объем заимствований. Для этого создается специальный фонд под конкретные цели, он не входит в основной бюджет и может финансироваться за счет займов. Например, такой фонд создавался для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 и для увеличения оборонного бюджета на €100 млрд в 2022 году.

• Специальные фонды исключаются из долгового тормоза, только если такое решение поддержат две трети голосов в бундестаге. Кредиты, выделенные на цели спецфонда, необходимо погасить в последующие годы. Займы оборонного фонда бундесвера, сформированного в 2022 году, нужно будет погасить до 2031 года за счет отчислений из федерального бюджета.

Если реформы не пройдут голосование

• В соответствии с политикой брандмауэра, принятой центристскими партиями, консервативные ХДС/ХСС и СДПГ не могут объединяться как с ультраправыми, так и с ультралевыми. Чтобы перевесить голоса АдГ и «левых», центристам необходимо сформировать коалицию с партией «Зеленые». Но внутри блока далеко не все согласны с этой перспективой. Председатель баварской ХСС Маркус Зедер выступает резко против такого союза.

• «Зеленые», чьи голоса потребуются коалиции для проведения закона через парламент, заявили, что соглашение предполагает «подарки лоббистам» без существенных мер для защиты климата, и назвали его «ядом для страны». Фридрих Мерц намерен предложить «Зеленым» инвестиции в климатические проекты ради принятия документа, но в партии заявили, что они «сегодня еще дальше от соглашения, чем в последние дни», и выдвинули множество требований, без принятия которых считают поправки «неприемлемыми».

• От союза с «Зелеными» зависит не только судьба правящей коалиции, но и самого Фридриха Мерца. 25 марта — первый день заседания нового бундестага, на котором парламентарии изберут канцлера Германии. Если партии ХДС/ХСС удастся сформировать надежную коалицию, то Фридрих Мерц сможет возглавить парламент. Но соглашение по реформе заставило Мерца нарушить сразу два своих предвыборных обещания — не увеличивать госдолг и не трогать долговой тормоз. Из-за этого растет недовольство лидером внутри партии ХДС/ХСС и одновременно растут шансы на лидерство другого кандидата — Маркуса Зедера.

Что известно о Маркусе Зедере

• Главным конкурентом Мерца внутри партии остается лидер ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Он считается жестким и амбициозным политиком. Зедер неоднократно претендовал на место кандидата в канцлеры Германии, но ему пришлось дважды отойти в сторону: в 2021 году от партии ХДС был выдвинут в качестве кандидата протеже бывшего канцлера Ангелы Меркель Армин Лашет, а на последних выборах блок ХДС/ХСС решил поддержать кандидатуру Фридриха Мерца.

• Зедер известен решительными действиями во время пандемии, когда Бавария стала первой немецкой территорией, объявившей карантин, а также резкими высказываниями в адрес мигрантов и украинских беженцев. В частности, он считал несправедливым, что более половины получателей пособий в Германии не являются гражданами страны, и предлагал выслать всех военнообязанных украинцев на родину. Также он в 2022 году предлагал продлить эксплуатацию немецких атомных электростанций из-за угрозы энергетического кризиса в стране.

• Несмотря на то что ранее политик отстаивал механизм долгового тормоза, теперь он выступает за увеличение трат на оборону, даже если из-за этого катастрофически вырастет государственный долг. Зедер считает, что Евросоюз больше не может рассчитывать на США в плане безопасности, а потому необходимо переводить экономику на военные рельсы и даже диверсифицировать производство на выпуск оружия, поскольку «слабость не вознаграждается».

• Сейчас Зедеру выгоднее, чтобы всю ответственность за ворох проблем в немецкой экономике и социальной сфере взял на себя Фридрих Мерц. Поскольку баварский министр-президент моложе Мерца, он может претендовать на пост канцлера в следующем электоральном цикле. Политологи считают, что Зедер будет действовать по ситуации и решать, что выгоднее — быть канцлером или сохранить за собой Баварию, председательство в партии ХСС и министерский пост в правительстве.

• Смена лидера ХДС/ХСС может быть как свидетельством внутрипартийного кризиса, так и его причиной, поэтому консерваторы пойдут на такой шаг только в крайнем случае. К тому же канцлер-баварец может оказаться скандальной историей для немецкой политики. Не в пользу Зедера говорит и тот факт, что он занимает жесткую позицию по отношению к «Зеленым» и не готов договариваться с ними — грядущие переговоры по формированию коалиции Мерц проведет без своего соратника.

При подготовке материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: