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Партия Вагенкнехт потребовала у суда пересмотреть результаты выборов в бундестаг

FAZ: партия ССВ потребовала у суда ФРГ пересмотреть итоги выборов в бундестаг
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau
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Партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) обратилась в Конституционный суд Германии с требованием пересмотреть результаты досрочных выборов в бундестаг. Об этом 11 марта сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По словам представительницы партии, заявление подали во вторник, 11 марта. Отмечается, что в течение недели могут последовать новые судебные иски.

По результатам выборов 23 февраля ССВ получила 4,972% голосов. FAZ уточнила, что основательница партии Сара Вагенкнехт рассказала газете о «нескольких тысячах голосов», которые, видимо, ошибочно отдали другим партиям или признали недействительными.

«Уважение к избирателям требует тщательного изучения и исправления возможных ошибок», — добавила она.

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Телеканал ZDF 7 марта опубликовал итоги исследования, согласно которому 64% респондентов из Германии недовольны результатами выборов в бундестаг. При этом удовлетворенными остались 33% граждан.

Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля. Как и ожидалось, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, набравший почти 28,6% голосов. Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца заняла третье место с 16,4%. Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) не прошли в бундестаг.

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