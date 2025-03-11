На горе Арагац в Армении девять туристов накрыло лавиной
Девять туристов накрыло лавиной на горе Арагац в Армении. Об этом 11 марта сообщили в центре кризисного управления спасательной службы МВД республики.
«Экспедиционная группа из девяти человек оказалась под лавиной», — говорится в публикации на сайте.
Сигнал о сходе лавины поступил в 15:26 (14:26 мск). Уточняется, что восемь человек выбрались наружу, а один пропал без вести. На место происшествия выехали спасатели, в поисково-спасательной операции участвовало два вертолета.
Газета The Times of India 2 марта сообщила о гибели восьми человек после схода лавины близ города Бадринатх в штате Уттаракханд в Индии. Лавина сошла 28 февраля на временный лагерь рабочих Border Roads Organisation (BRO). Поисковые работы продолжались двое суток, несколько раз спасательная операция прерывалась из-за экстремальных погодных условий.