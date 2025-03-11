В Липецкой области мужчина пострадал при атаке БПЛА
Беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе Липецкой области, в результате пострадал один человек. Об этом 11 марта сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что осколками задеты четыре автомобиля. Ограничения движения на трассе не вводились.
«Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник», — написал он в Telegram.
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, он транспортирован в Липецкую областную больницу вертолетом санитарной авиации.
11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 73 сбитых беспилотников, летевших на столицу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак один человек погиб и трое ранены в Подмосковье.