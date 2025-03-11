Собянин сообщил о 73 ликвидированных на подлете к Москве БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаки на Москву, ликвидированы 73 дрона. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал он в Telegram.
Собянин добавил, что на местах работают соответствующие службы.
11 марта произошла массированная атака украинских дронов на Москву и Подмосковье, в результате чего в Московской области один человек погиб и трое пострадали. Из-за этого были введены временные ограничения в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково, также меры затронули и поезда.