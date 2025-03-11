Движение поездов на станции Домодедово временно приостановлено из-за атаки БПЛА
- Новости
- Происшествия
- Движение поездов на станции Домодедово временно приостановлено из-за атаки БПЛА
В Подмосковье на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ограничено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области. Об этом 11 марта сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
«Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также, по ее словам, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на парковке «Мираторга». На месте работают спасатели. Спустя некоторое время Хрусталева сообщила, что движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено, а в течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации в общей сложности 69 беспилотников, летевших на столицу.
В этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА один человек погиб и трое ранены в Подмосковье.