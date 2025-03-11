Своим путем: чего ждать от предстоящих матчей Кубка России

Вслед за рестартом чемпионата России по футболу возобновляется и розыгрыш Кубка России. На этой неделе нас ждут первые полуфинальные матчи «Пути регионов» — «Зенит» против «Ростова» и московское дерби ЦСКА с «Динамо». Кроме того, в «Пути регионов» пройдут четыре матча второго этапа четвертьфинала. Наиболее интересными из них будут визиты московского «Спартака» в Самару к тольяттинскому «Акрону» и московского «Локомотива» к махачкалинскому «Динамо».

«Путь РПЛ»

«Ростов» – «Зенит»

«Ростов» в конце зимы пережил два глобальных потрясения. Сначала в московское «Динамо» был продан многолетний капитан команды и ее ключевой футболист — полузащитник Данил Глебов. А за три дня до первого весеннего матча пост главного тренера покинул Валерий Карпин, официально сославшийся на необходимость сосредоточиться на работе в сборной России.

Он возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Летом 2021-го на правах совмещения стал также руководить сборной, но через два матча уволился из клуба и до марта 2022 года работал исключительно с национальной командой. После ее отстранения от международных соревнований вернулся в «Ростов» и почти три года вновь совмещал два поста.

После второй отставки из «Ростова» главным тренером донской команды стал испанский помощник Карпина Джонатан Альба. С ним остался весь предыдущий штаб Валерия Георгиевича. Пока расставание с Карпиным и Глебовым не сильно сказывается на ростовчанах — в первых двух весенних матчах в рамках чемпионата России они сыграли дома вничью с московским «Динамо» (1:1) при тотальном игровом преимуществе над соперником, а затем в гостях победили «Оренбург» (2:1). Это позволяет клубу уверенно держаться на седьмом месте.

— Пока видно, что уход Карпина и Глебова не сильно подорвал возможности «Ростова», — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — Выражаясь терминологией Станислава Черчесова, любящего проводить параллели с военной тематикой, командир ушел, но его зам остался. И пока команда сохраняет то, что было при Карпине. Все-таки весь этот штаб работал при Валере, состав, если не считать ухода Глебова, не поменялся. Всё работает как часы, поэтому мы видим тот же неуступчивый «Ростов», что был раньше. Может быть, где-то поубавилось эмоций, которые давал Карпин, но в остальном уровень сохраняется.

«Зенит» возобновил сезон в чемпионате с домашней ничьей с московским ЦСКА (0:0), а затем обыграл в гостях воронежский «Факел» (2:0). И наряду с «Краснодаром» лидирует в РПЛ после 20 туров. Не исключено, что он выйдет на игру с «Ростовом» не основным составом, но эксперты уже не раз подчеркивали, что резерв у петербургского клуба такого уровня, что мог бы не затеряться на уровне РПЛ. Именно он помог сине-бело-голубым выйти с первого места из группы, а в четвертьфинале «Пути РПЛ» уверенно пройти грозненский «Ахмат» (3:0; 2:1).

— В этом сезоне и после зимней паузы в частности «Зенит» идет по дистанции тяжеловато, — добавил Андрей Червиченко. — И с «Ростовом» могут быть большие проблемы. Все-таки сейчас разгар борьбы за золото в чемпионате, где всё непросто у Питера. К тому же в ближайшие выходные выезд в Москву к «Спартаку», своему прямому конкуренту, где будет один из ключевых матчей сезона. И это после кубковой поездки в Ростов-на-Дону, куда сейчас из-за закрытого авиасообщения надо добираться поездом. Равно как и обратно. То есть очень изнурительный выезд ждет «Зенит», поэтому не удивлюсь, что он побережет свою основу перед «Спартаком» и оставит ее в Питере. Второй состав, конечно, тоже хорош, но далеко не факт, что он справится с «Ростовом», на который, в отличие от «Зенита», ничего не давит, и это может помочь успешно сыграть против чемпиона.

ЦСКА – «Динамо» (Москва)

В чемпионате России московские динамовцы провалили первый после паузы матч, но при тотальном игровом преимуществе «Ростова» чудом сумели увезти ничью (1:1). Плохой новостью стала потеря в этой игре ключевого нападающего Константина Тюкавина — он порвал крестообразные связки и выбыл более чем на полгода.

В минувшие выходные бело-голубые выступили лучше, разгромив дома махачкалинское «Динамо». Это позволяет им оставаться в гонке за медали. От замыкающего первую тройку РПЛ «Спартака» подопечных Марцела Лички отделяет всего одно очко. От лидирующих «Краснодара» и «Зенита» — четыре очка.

ЦСКА от динамовцев отстает на четыре очка в чемпионате. Он провел яркий выездной матч с «Зенитом» (0:0), а затем с трудом на последних минутах вырвал домашнюю победу над «Химками» (1:0). Тем не менее пока армейцы не могут подняться с шестого места. И для них важен Кубок России как способ сделать успешным сезон, если они ничего не добьются в чемпионате. Впрочем, этот турнир имеет большое значение и для «Динамо» — в 2025 году исполнится 30 лет с момента последней победы бело-голубых в этом соревновании и вообще последнего завоевания крупного трофея в своей истории.

— Два вполне равных соперника, которые играют нестабильно, поэтому от матча можно ждать любого результата и характера игры, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Армейцы тяжело провели первую часть сезона, но зимой их главный тренер Марко Николич перестроил команду на схему в четыре защитника с ромбом в средней линии. В свое время это здорово сработало у него в «Локомотиве». Посмотрим, как этой весной будет в ЦСКА. Но в любом случае команде нужно время, чтобы привыкнуть к этим требованиям. А у «Динамо» мы видим диаметрально противоположные по качеству матчи весной — так же бело-голубых качало и осенью. Отсюда и трудно спрогнозировать результат как предстоящей игры, так и в целом двухматчевого противостояния.

«Путь регионов»

«Акрон» – «Спартак»

Противостояние Артема Дзюбы и московского «Спартака» всегда интригует. В феврале исполнилось 10 лет с момента скандального ухода звездного нападающего из родного клуба, но шум от его матчей с красно-белыми по-прежнему не меньший, чем от встреч со своими недавними работодателями вроде «Зенита» и «Локомотива».

К тому же в минувшие выходные Дзюба достиг исторической отметки — в матче чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» нападающий «Акрона» забил 234-й гол в карьере в официальных матчах. По этому показателю он стал лучшим среди всех российских футболистов, побив рекорд Александра Кержакова.

Не менее важно, что это помогло «Акрону» выиграть дерби Самарской области со счетом 2:0 и еще больше укрепить свои позиции в середине турнирной таблицы, нарастив отрыв от зоны переходных матчей до семи очков.

«Спартак» в этом же туре прервал свою семиматчевую победную серию в чемпионате. Красно-белые проиграли в гостях казанскому «Рубину» (1:2). Из-за этого они теперь отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на три очка. Теперь они едут в гости к «Акрону», поражение от которого будет означать вылет из Кубка России.

— «Акрон» вполне может обыграть «Спартак» — в конце концов однажды ему это удавалось сделать, причем при очень хорошей игре, — считает Андрей Червиченко. — И ведь тогда тольяттинский клуб еще играл в первой лиге (весной 2023 года «Акрон» обыграл «Спартак» в плей-офф «Пути регионов» со счетом 2:1 — «Известия»). А сейчас он уже оброс мясом, набрался опыта игры против топ-команд в РПЛ. И представляет более серьезную силу. Причем не только за счет Дзюбы — команда в принципе играет очень организованно как в атаке, так и в обороне. Главный тренер Заур Тедеев выжимает максимум из кадрового потенциала команды. И она может обыграть любого. Тем более мы не знаем, какой состав «Спартак» повезет в Самару. Он может поберечь основу или часть основы перед игрой с «Зенитом». А как играет резерв красно-белых, мы видели в ноябре, когда они вылетели из «Пути РПЛ» Кубка от «Ростова» (0:1; 1:2).

«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»

Эти команды уже встречались между собой в Дагестане полторы недели назад. В первом после зимней паузы матче чемпионата они сыграли вничью 1:1. Причем махачкалинское «Динамо» вело 1:0 в концовке, но на 85-й минуте гол Дмитрия Воробьева позволил «Локомотиву» спастись от поражения.

Дальше дела у обоих соперников были не очень. В минувшем 20-м туре «железнодорожники» вновь потеряли очки, сыграв дома вничью с грозненским «Ахматом» (1:1). Они остаются на пятом месте, но уже на три очка отстают от третьего. А махачкалинцы потерпели в гостях разгромное поражение от московского «Динамо» (0:4) и оказались в зоне переходных матчей. Тем не менее даже в условиях борьбы за выживание в РПЛ они всерьез настроены и на Кубок.

— Мы недовольны ничьей с «Локомотивом» в чемпионате — нельзя быть довольным, когда ведешь в счете в концовке и не выигрываешь, — сказал «Известиям» генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. — И поэтому хотим выиграть кубковый матч и пройти дальше. Тем более надо реабилитироваться перед нашими болельщиками после разгрома от московского «Динамо». И дело не только в счете, но и в самой игре — она была ужасная в нашем исполнении. Но уверен, мы всё это исправим. Насколько серьезно хотим пройти дальше в Кубке в условиях борьбы за выживание в чемпионате? Этот вопрос похож на троллинг. Разумеется, мы в обоих турнирах будем стараться играть все матчи на победу. В Кубке тоже. Поэтому сделаем всё, чтобы пройти «Локомотив».

Также в ближайшие два дня во втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» пройдет еще два матча. «Краснодар» примет грозненский «Ахмат», а последний из оставшихся в турнире представителей первой лиги екатеринбургский «Урал» встретится дома с казанским «Рубином». Ответные матчи полуфиналов «Пути РПЛ» пройдут в середине апреля.