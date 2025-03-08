Со стороны Франции было немало лжи, в частности это касается заявлений экс-президента страны Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Об этом в субботу, 8 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно не относился», — напомнил пресс-секретарь президента РФ на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков указал, что в 2014 году среди прочих европейских стран Франция ставила подпись под документом, который гарантировал законному на тот момент президенту Украины Виктору Януковичу его политическое будущее.

«И после этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила своих гарантий», — указал официальный представитель Кремля, комментируя обвинения французского президента Эммануэля Макрона в адрес РФ.

Он подчеркнул, что со стороны Парижа действия вокруг Минских соглашений были самой настоящей ложью.

12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев сделал всё, чтобы «похоронить» Минские соглашения при попустительстве Запада. Также она напомнила, что в 2022–2023 годах экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и Олланд признались, что никогда не относились к подписанному документу серьезно.