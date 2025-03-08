Супружеская пара пострадала при атаке беспилотников ВСУ в Курской области

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Гирьи Беловского района Курской области пострадала супружеская пара. Об этом 8 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает. Врачи оказывают всю необходимую для скорейшего восстановления помощь.

Кроме того, при атаке на село беспилотный летательный аппарат повредил гражданский автомобиль. Водитель не пострадал.

В Льговском районе Курской области 6 марта женщина наступила на мину-«Лепесток». Хинштейн сообщил, что ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и травмой стопы.