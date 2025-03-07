RuStore установили на устройства более 100 млн раз

Официальный магазин приложений RuStore преодолел отметку в 100 млн установок. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщила пресс-служба VK.

Среди основных причин популярности отмечаются бесперебойный доступ к сервисам, возможность совершать покупки разными способами, безопасность и широкий выбор приложений — их насчитывается более 50 тыс.

«‎За год мы значительно расширили присутствие RuStore на различных ОС и устройствах. Теперь пользователи могут безопасно скачивать и оплачивать приложения и игры с любого удобного девайса», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Он подчеркнул, что магазин приложений в 2024 году впервые появился на электронных книгах и телевизорах, а сейчас он доступен на проекторах, Hi-Fi-аудиоплеерах, игровых консолях. Кроме этого, он доступен и на не адаптированных для работы магазина приложений устройствах.

Самой популярной моделью с отечественным магазином является Xiaomi Redmi Note 13, а самым дорогим мобильным девайсом с RuStore оказался Samsung Galaxy Z Fold 6. При этом наиболее бюджетным стал Xiaomi Redmi 9A.

25 июля 2024 года в RuStore появились технологии машинного обучения (ML). Наиболее часто ML используется в поиске для выдачи нужных приложений. При рекомендациях нейросети учитывают количество установок и открытий приложений, частоту обновлений и другие важные для пользователей параметры.