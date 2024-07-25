RuStore перевел рекомендации и поиск на технологии ИИ

В официальном магазине приложений RuStore появились технологии машинного обучения (ML). Об этом стало известно 25 июля.

Теперь нейросети помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки.

Отмечается, что наиболее часто ML используется в поиске для выдачи нужных приложений. Система анализирует первые буквы, которые вводит пользователь и на основе схожих запросов предлагает популярные приложения или игры.

«Внедрение ML-технологий поможет пользователям RuStore быстрее находить новые полезные приложения и игры. Например, теперь поисковый алгоритм выдаст не только ответ на прямой запрос «почта», но и будет учитывать поисковые тренды, а значит, порекомендует смежные сервисы, которые пользователи чаще всего устанавливают вместе с почтой», — рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Также технологии машинного обучения помогают создавать персональные подборки приложений и игр. Система обезличенно анализирует установки разных пользователей и формирует подборку с похожими приложениями или играми или рекомендует схожие по интересам. Это делается на основании опыта других пользователей.

При рекомендациях нейросети учитывают количество установок и открытий приложений, наличие комментариев, частоту обновлений и другие важные для пользователей параметры. В рекомендуемые подборки попадают не только популярные игры. ИИ-модель продвигает и недавно запустившиеся проекты, помогая им набрать аудиторию.