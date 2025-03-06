Лондон снял санкции с 24 сирийских организаций

Великобритания сняла санкции с 24 сирийских организаций, в том числе Центрального банка Сирии и нефтяных компаний. Это решение, принятое в четверг, также включает размораживание их активов. Об этом 6 марта написало агентство Reuters.

Как указано в материале, страны Запада «пересматривают свой подход» к ближневосточному государству.

Как сообщается в документе, размещенном на сайте минфина Соединенного Королевства, из списка исключили нефтяные компании Al Furat, Deir Ez-Zur, Mahrukat, Ebla, General Petroleum Corporation (GPC), Overseas Petroleum Trading, Syria Trading Oil Company (Sytrol) и другие, а также восемь банков и авиакомпанию Syrian Arab Airlines.

Ранее, 24 февраля, ЕС приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта. Также совет постановил исключить пять организаций из списка подлежащих замораживанию средств и экономических ресурсов лиц, ввести исключения на установление банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территориях стран-членов и продлить применение гуманитарного исключения на неопределенный срок.

Глава евродипломатии Кая Каллас 27 января сообщала о согласовании дорожной карты министрами иностранных дел 27 стран ЕС для поэтапного снятия санкционных ограничений против Сирии. При этом она предупредила, что Европа может снова восстановить санкции, если действия новых властей Сирии будут «неправильными».