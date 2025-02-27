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Нелегкая добыча: Дамаск вновь стал получать нефть с северо-востока Сирии

​​​​​​​Новые власти САР и курдские формирования демонстрируют готовность к достижению компромисса
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Новые власти в Дамаске стали получать нефть от сирийских курдов. Это важный шаг, учитывая, что контроль над месторождениями в северо-восточных районах САР всегда был козырем в руках курдских командиров и их союзников вроде США. Очевидно, Дамаск и курды стали еще на один шаг ближе к достижению договоренностей. Однако не всё так просто. Подробности — в материале «Известий».

Новые договоренности

Курды на северо-востоке Сирии начали поставлять центральному правительству в Дамаске нефть с местных месторождений, которые находятся под их контролем. Об этом сообщил представитель министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии Ахмед ас-Сулейман, передает Reuters.

По его словам, нефть добыли на месторождениях в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор. Ас-Сулейман также добавил, что поставки осуществляются в соответствии с измененной версией предыдущего соглашения между экс-правительством Башара Асада и курдскими властями.

Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Пока стороны договорились о поставках сроком на три месяца. По сведениям агентства, сделка предполагает отправку Дамаску 5 тыс. баррелей сырой нефти в день с месторождения Рмейлан в Хасаке и других месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Стоимость контракта не сообщается.

В 2010-м, за год до гражданской войны в Сирии, страна экспортировала 380 тыс. баррелей нефти в день. Впоследствии контроль над нефтяными месторождениями переходил от одних сил к другим. В итоге около 95% сирийских нефтяных ресурсов оказались в руках возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС).

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Однако как импорт, так и экспорт были затруднены из-за санкций, введенных США и Евросоюзом.

нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В январе Вашингтон выдал новым сирийским властям на полгода отсрочку от санкций, разрешив тем самым некоторые сделки по продаже энергоресурсов. Евросоюз также планирует приостановить действие введенных против Дамаска санкций.

В настоящее время между новыми властями, стремящимися объединить все сирийские регионы, и курдской администрацией на северо-востоке страны идут переговоры. Одна из ключевых тем — торговля нефтью.

По сведениям источников Reuters, СДС в случае любого возможного соглашения, скорее всего, придется отказаться от монополии на нефть и газ. Представитель Сирийских демократических сил Мазлум Абди ранее заявил, что бойцы готовы передать новым властям контроль за нефтяными ресурсами, но только при условии, что доходы будут справедливо распределяться между всеми провинциями.

Американский вопрос

Эти месторождения находятся в северо-восточных районах, где также размещены американские военные. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп планировал вывести войска из Сирии, но в конце 2019 года передумал, сославшись на необходимость контроля над нефтью.

Сейчас, если СДС и новые сирийские власти смогут договориться о возвращении контроля над северо-восточными территориями, это может сделать присутствие американских войск в Сирии менее оправданным. Источники NBC сообщают, что Пентагон уже рассматривает варианты сокращения своего контингента в стране. Впрочем, такие сценарии прорабатывались и при администрации Джозефа Байдена.

Недавно появились признаки прогресса в переговорах между СДС и Дамаском. Один из командиров СДС Абу Омар аль-Идлиби заявил, что курдские отряды готовы войти в состав единых вооруженных сил, которые создаются переходным правительством.

Пентагон
Фото: TASS/AP/Carolyn Kaster

Он также отметил, что иностранные боевики вроде членов Рабочей партии Курдистана (РПК) могут покинуть ряды СДС. Турция давно требует роспуска РПК, которую считает террористической организацией.

В общей сложности между Дамаском и СДС было достигнуто соглашение по восьми пунктам. Участники договорились о возобновлении деятельности государственных гражданских и служебных учреждений на севере и востоке Сирии для обеспечения предоставления основных услуг.

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Помимо этого, стороны подтвердили «важность территориальной целостности Сирии» и то, что «включение местных сил в сирийскую армию усилит ее способность защищать родину».

Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что, хотя заявление о достигнутом соглашении и готовности курдских отрядов войти в состав единых вооруженных сил и прозвучало довольно громко, в нем нет ничего нового. По его мнению, СДС долгое время занимались политическим маневрированием.

— О том, что они готовы влиться в сирийскую армию, они заявляли и до правления Башара Асада. Однако курды выдвигали условие — хотели стать отдельным подразделением с высокой степенью самостоятельности в рамках единой сирийской армии, — пояснил политолог.

нефть
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Он добавил, что в диалоге между новыми сирийскими властями и Сирийскими демократическими силами существует большое количество проблемных тем. Это и возможность создания единой армии, и управление территориями. Особый вопрос касается эксплуатации нефтяных месторождений и распределения прибыли от продажи ресурсов.

— Степень политического маневрирования курдов напрямую зависит от позиции Вашингтона. Когда американская поддержка становилась менее интенсивной, курды сигнализировали Дамаску о готовности пойти на сближение, — сообщил эксперт.

По его словам, в случае стабилизации ситуации переговоры курдов с официальными сирийскими властями сразу сходили на нет.

— Сейчас курды оказались в более сложном положении. Неясно, что будет делать президент США Дональд Трамп. Он говорил о планах вывода своих войск из Сирии во время первого президентского срока. Такое развитие событий стало бы очень болезненным ударом для курдов, — считает специалист.

Он полагает, что тогда позиция курдов будет более гибкой, учитывая, что после смены власти в Дамаске у них особо нет пространства для маневра.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Схожей позиции придерживается и научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов. В беседе с «Известиями» он отметил, что СДС всегда были преимущественно проамериканским формированием.

— Они были таковыми, даже невзирая на то, что США за всю историю сирийской кампании несколько раз покидали позиции, оставляя курдов туркам. Эти военные формирования никогда не были самостоятельными игроками. При этом турецкие власти считают их одной из главных угроз внутренней безопасности страны, — пояснил политолог.

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Специалист особо подчеркнул сложность присоединения СДС к единой сирийской армии, учитывая, что в стране вообще нет единой армии.

— Нынешние американские власти стремятся к сокращению своего военного присутствия в САР. Ведь хотя и чужими руками, но США всё же добились того, чего хотели. Режим Башара Асада свергли, изменился политический вектор Сирии, — отметил эксперт.

военные сша
Фото: TASS/AP/Baderkhan Ahmad

По его мнению, для Вашингтона было бы логично вернуть войска из Сирии в Ирак.

— В таком случае был бы повод уйти из САР без политических и репутационных потерь, с высоко поднятой головой. Это бы помогло Трампу заработать очки в регионе, продемонстрировав странам Ближнего Востока готовность вести конструктивный диалог, — уверен аналитик.

Востоковед отметил, что во время предыдущей американской администрации Джозефа Байдена США утратили возможность влиять на значимые процессы в регионе.

— Однако не исключено, что американцы передумают уходить из Сирии. Вообще для них эта тема сейчас не особо актуальна, — резюмировал Крылов.

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