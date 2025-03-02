Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Подмосковье

Причиной пожара на складе с пластиковой продукцией в Ногинском районе Московской области мог стать аварийный режим работы проводки. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

О пожаре на складе с пластиковой продукцией в Ногинском районе Московской области стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что в тушении задействованы 76 человек и 26 единиц техники.

Позднее в МЧС России сообщили, что площадь пожара была локализована на 9,5 тыс. кв. м. Однако тушению препятствуют газовые баллоны внутри помещения. Также произошло обрушение кровли на 2,5 тыс. кв. м.