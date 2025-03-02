Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Московской области увеличилась до 7 тыс. кв. м. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В ведомстве добавили, что в тушении задействованы 76 человек и 26 единиц техники.
Незадолго до этого сообщалось, что к месту пожара была направлена лаборатория для замеров уровня загрязнения воздуха.
О том, что на складе с пластиковой продукцией в Ногинском районе Московской области произошел пожар, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что на месте происшествия задействованы 45 специалистов и 10 единиц пожарной техники.