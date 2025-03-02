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К месту пожара в Подмосковье направили лабораторию для замеров загрязнения воздуха

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Фото: МЧС России
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К месту пожара на складе в Московской области направили лабораторию для замеров уровня загрязнения воздуха. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Незадолго до этого сообщалось, что на горящем складе произошло обрушение конструкций здания на 800 кв. м, площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м.

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О том, что на складе с пластиковой продукцией в Ногинском районе Московской области произошел пожар, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что на месте происшествия задействованы 45 специалистов и 10 единиц пожарной техники.

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