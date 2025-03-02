На территории склада в Подмосковье произошел пожар
Пожар на предварительной площади в 9 тыс. кв. м произошел на складе с пластиковой продукцией в Ногинском районе Московской области. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что на месте происшествия задействованы 45 специалистов и 10 единиц пожарной техники. Дополнительные средства выехали в сторону возгорания.
Позднее в МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 3,3 тыс. кв. м.
В этот же день сообщалось о том, что в Краснодаре огонь охватил два частных дома, на месте работают пожарные. Уточняется, что специалисты МЧС смогли локализовать пожар на площади 100 кв. м.