В ХМАО мужчина и подросток насмерть отравились бытовым газом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в городе Югорске мужчина и подросток погибли от отравления бытовым газом. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью. Предварительной причиной смерти 25-летнего мужчины и 13-летнего подростка стала неправильная эксплуатация газового оборудования или его неисправность.

На данный момент обстоятельства случившегося уточняются, проводится проверка.

Ранее, 16 февраля, в городе Кулебаки в Нижегородской области пять человек, в числе которых трое детей, отравились угарным газом. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).