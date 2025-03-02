Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ об утверждении английского языка государственным в США. Соответствующий документ был опубликован 1 марта на сайте Белого дома.
В исполнительном приказе подчеркивается, что английский язык использовался в США в качестве национального языка с момента основания.
«Все исторические руководящие документы нашей нации, включая Декларацию независимости и Конституцию, были написаны на английском языке. Поэтому давно пора объявить английский язык официальным языком Соединенных Штатов», — поясняется в документе.
Также уточняется, что признание английского языка государственным будет способствовать единству граждан, укрепит общие национальные ценности и станет гарантом последовательной работы правительства.
О планах Трампа утвердить английский официальным государственным языком 28 февраля сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечалось, что решение Трампа отменит указ, изданный бывшим президентом страны Биллом Клинтоном, об обязанности агентств и других получателей федерального финансирования оказывать языковую помощь не говорящим по-английски гражданам. Издание также подчеркнуло, что до этого США никогда не имели национального языка на федеральном уровне.