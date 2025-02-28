Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании предложили утилизировать тела умерших в канализацию
Армия
Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
Мир
Разведывательные БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix прибудут на финскую авиабазу в июне
Общество
Депутат Госдумы призвал россиян отказаться от французской продукции
Политика
В Госдуме назвали условия восстановления отношений с Европой после СВО
Общество
Сбежавшего в Ростовской области кенгуру вернули в парк «Малинки»
Общество
Более 73 тыс. человек зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»
Наука и техника
Правительство РФ создаст Центр развития искусственного интеллекта
Мир
Рютте указал на позицию Венгрии и Словакии против вступления Украины в НАТО
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 79,15 рубля на 10 июня
Мир
Трамп указал на возможное уничтожение Лос-Анджелеса без ввода Нацгвардии
Общество
В Москве открыли мемориальную доску в честь академика Евгения Велихова
Мир
СМИ сообщили о семи пострадавших в результате аварии на автошоу в Германии
Мир
Украина получила американские системы ПВО Patriot от Израиля
Происшествия
Сапер МЧС РФ пострадал при разминировании взрывоопасных предметов в ДНР
Мир
Отец Маска рассказал об уговорах не ехать в Россию
Мир
Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт

WSJ узнала о планах Трампа утвердить английский официальным языком США

WSJ: Трамп подпишет указ, утверждающий английский официальным языком США
0
EN
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который утвердит английский официальным государственным языком. Об этом 28 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели национального языка на федеральном уровне», — говорится в материале.

Ожидается, что решение Трампа отменит указ, изданный бывшим президентом страны Биллом Клинтоном, об обязанности агентств и других получателей федерального финансирования оказывать языковую помощь не говорящим по-английски лицам.

Согласно резюме указа, целью утверждения английского языка национальным является содействие единству, обеспечение эффективности в правительстве и предоставление пути к гражданской активности.

Что сделал Трамп за первый месяц президентства. Разбор

Член палаты представителей (нижняя палата конгресса) Анна Паулина Луна 29 января заявила о внесении на рассмотрение законопроекта, который позволит добавить портрет Трампа на гору Рашмор. По ее словам, выдающиеся достижения президента США на благо страны должны быть увековечены и заслуживают признания.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025