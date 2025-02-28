WSJ узнала о планах Трампа утвердить английский официальным языком США
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который утвердит английский официальным государственным языком. Об этом 28 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели национального языка на федеральном уровне», — говорится в материале.
Ожидается, что решение Трампа отменит указ, изданный бывшим президентом страны Биллом Клинтоном, об обязанности агентств и других получателей федерального финансирования оказывать языковую помощь не говорящим по-английски лицам.
Согласно резюме указа, целью утверждения английского языка национальным является содействие единству, обеспечение эффективности в правительстве и предоставление пути к гражданской активности.
Член палаты представителей (нижняя палата конгресса) Анна Паулина Луна 29 января заявила о внесении на рассмотрение законопроекта, который позволит добавить портрет Трампа на гору Рашмор. По ее словам, выдающиеся достижения президента США на благо страны должны быть увековечены и заслуживают признания.