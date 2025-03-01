В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами на праздновании Масленицы

В Курагинском районе Красноярского края пьяная женщина подавилась блинами на праздновании Масленицы и умерла. Об этом в субботу, 1 марта, сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, женщина приехала на праздник в состоянии алкогольного опьянения и решила принять участие в конкурсе по поеданию блинов.

«Она блины эти не жевала, а пальцами прям в себя запихивала целиком. И в какой-то момент начала задыхаться. Дежурящие на празднике фельдшеры пытались извлечь блины, но их столько было, что не успели. Женщина скончалась», — рассказал источник.

26 февраля диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, как сделать популярные на Масленицу блины полезнее. Специалист отметила, что для этого придется заменить часть основных ингредиентов, из которых готовится блюдо.