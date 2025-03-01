Тело младенца нашли в заваленной мусором квартире в Санкт-Петербурге

Тело младенца нашли в заваленной мусором петербургской квартире. Об этом в субботу, 1 марта, сообщило городское Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что 28 февраля следователи получили сообщение о смерти ребенка.

«При осмотре места происшествия <...> установлено, что тело ребенка было обнаружено в условиях, не пригодных для проживания, при наличии значительного объема мусора и нарушениях санитарных условий», — сказано в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

11 февраля источник «Известий» рассказал, что в Ставрополе местная жительница задушила свою четырехмесячную дочь подушкой. По словам собеседника, 33-летняя женщина задушила ребенка подушкой, а после попыталась свести счеты с жизнью. Сотрудники полиции арестовали мать ребенка. В отношении нее возбудили уголовное дело.