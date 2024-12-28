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Страшная находка: что известно об убийстве детей в Тверской области

Подозреваемым по делу проходит отец малышей
Фото: t.me/mvd_tver
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В пятницу, 28 декабря, в СНТ «Межурка» Тверской области были обнаружены тела четырех детей с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону. Главным подозреваемым в преступлении считается отец. Подробности — в материале «Известий».

Что случилось в Тверской области

Управление МВД России по Тверской области в пятницу, 28 декабря, сообщило о телах четырех детей, обнаруженных в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Все четверо были младше семи лет, отмечает Telegram-канал «112». По информации источника РЕН ТВ, предварительно, детей мог убить их отец, его уже допрашивают следователи. Официального подтверждения этой информации не поступало. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четверых погибших детей в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа, на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил позднее РИА Новости источник в правоохранительных структурах, мужчина запер жену в другой комнате, а потом пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице, в реанимации.

Дом
Фото: ИЗВЕСТИЯ

По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области, сообщение о страшной находке поступило от работников «скорой помощи». На месте работают сотрудники полиции.

В пресс-службе главка полиции региона также отметили, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Жалоб и обращений от соседей на них не поступало.

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Задержанные и подозреваемые в убийстве

На данный момент следственный органы проводят проверку по факту случившегося. По предварительным данным, отец мог стать виновником смерти несовершеннолетних. На месте преступления работают оперативные службы региона. При этом все обстоятельства инцидента находятся под контролем ведомства, возможные мотивы мужчины выясняют.

СК РФ
Фото: СК РФ

По факту произошедшего следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Отец отравил детей дихлофосом в Красноярском крае

В сентябре стало известно о гибели четырех детей в семье из села Красная Сопка Красноярского края. Виновным в трагедии оказался отец семейства, распыливший в доме средство от насекомых без соблюдения правил безопасности.

Сначала вся семья, включая четырех детей, беременную мать и отца обратилась за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты. После резкого ухудшения самочувствия малолетние брат и сестра скончались, днем позже умерли еще два ребенка. Родители выжили, при этом в ГСУ СК России по региону рассказали, что на момент происшествия мать погибших детей находилась на девятом месяце беременности.

Отравление
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Отцу погибших детей было предъявлено обвинение, мужчина признал свою вину. Об этом 3 декабря сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

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«В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») <...> В ходе допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В рамках расследования были установлены обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что 20 сентября мужчина обработал помещения в доме средством от насекомых, однако не выполнил рекомендации о защитных мерах и допустил детей до приема пищи в загрязненном помещении. С утра 21 сентября все члены семьи почувствовали резкое ухудшение здоровья и были госпитализированы.

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