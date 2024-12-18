Камерная постановка: убийцу генерала Кириллова вычислили с помощью биллинга

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника вычислили по биллингу и системе камер видеонаблюдения, сообщил источник «Известий», — использование этих методов позволило обнаружить его менее чем за сутки. Об аресте вероятного исполнителя теракта ФСБ сообщила утром 18 декабря. Он оказался гражданином Узбекистана и рассказал правоохранительным органам, что его действия курировали украинские спецслужбы. За убийство ему обещали $100 тыс. и убежище в одной из стран Евросоюза. Взрывное устройство привели в действие, послав сигнал на смартфон, а наблюдение за подъездом, в котором жил Игорь Кириллов, вели с камеры, установленной на специально припаркованном рядом автомобиле каршеринга, сообщили в ФСБ.

Первый подозреваемый в убийстве Игоря Кириллова

Правоохранительные органы задержали первого подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения, сообщила 18 декабря Федеральная служба безопасности. Операцию провели в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила задержание подозреваемого.

— Коллеги менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте, — заявила она. — Он задержан и передан в следственные органы.

Подозреваемый в убийстве Игоря Кириллова Фото: ФСБ РФ

Теракт произошел утром 17 декабря: самодельное взрывное устройство сработало рано утром, когда генерал-лейтенант и его помощник вышли из подъезда жилого дома.

Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами, сообщили в ФСБ.

«По их заданию прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Игоря Кириллова, — говорилось в сообщении ФСБ. — Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем wi-fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн-режиме в городе Днепр (Днепропетровск)».

— Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я покупал самокат, и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы, — сказал задержанный на допросе.

Журналистам «Известий» удалось найти социальные сети подрывника. Предположительно, это Ахмад Курбанов. В статусе — пафосная фраза: «Неважно, кто против, важно, кто рядом».

Подрывник по инструкциям куратора сам собрал взрывное устройство и установил его в купленный ранее самокат. Перед тем как совершить теракт, он долго следил за своей жертвой.

Фото: ФСБ РФ

Автомобиль каршеринга, арендованный подозреваемым, стоял прямо напротив подъезда, в котором находится квартира Кириллова.

Как только преступники увидели, что офицер вышел из подъезда, они дистанционно привели в действие самодельное взрывное устройство.

По информации источника «Известий», самокат со взрывчаткой припарковали у дома, где жил Игорь Кириллов, примерно за час до теракта — в 04:57 утра.

Еще один источник рассказал, что, по предварительным данным, использованное взрывчатое вещество было иностранного производства.

«Устройство приводилось в действие замедлителем производства взрыва на основе устройства приема мобильного сигнала», — сказал собеседник издания.

Как сообщили в ФСБ, за убийство российского военнослужащего «гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза».

Правоохранительные органы вычисляли подозреваемого по биллингу, рассказал источник «Известий».

— Преступник звонил по мессенджеру, докладывал буквально о каждом шаге, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Возбуждено несколько уголовных дел: о террористическом акте, убийстве, незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств и их незаконном изготовлении.

Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, в том числе допрос, в ходе которого выяснили его мотивы, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Официальная реакция на гибель Игоря Кириллова

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Игоря Кириллова и Ильи Поликарпова, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы, — сказал Дмитрий Песков. — Мы боремся с заказчиками, боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу.

Он не стал отвечать на вопрос, есть ли у правоохранительных органов информация о причастности третьих стран к теракту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Идет следствие, весьма эффективно работают, — заявил он.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил о непричастности США к террористическому акту.

— Я могу вам сказать, мы не знали заранее об этой операции. Мы не поддерживаем и не содействуем такого рода деятельности, — добавил он.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также заявил, что Соединенные Штаты не имеет отношения к этому теракту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила, что Игорь Кириллов мешал Западу своими расследованиями в области радиационной, химической и биологической защиты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— На протяжении многих лет он системно, аргументированно разоблачал преступную деятельность англосаксов и натовцев в целом на том участке, где они сделали мир ареной очередных манипуляций: химическое оружие, биологическая безопасность, — сказала она.

Сколько грозит виновным в теракте

Исполнителю теракта по совокупности совершенных преступлений грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в заявлении ФСБ.

«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», — заявили в Федеральной службе безопасности.

Соучастникам преступления тоже, скорее всего, будет назначен пожизненный срок, полагает руководитель юридической компании «Институт УДО» Игорь Ивлев. По его мнению, их действия также могут быть квалифицированы по статье о теракте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Если будет установлено, что причастные являются или относятся к членам преступного сообщества, то их действия дополнительно будут квалифицированы и по статье об организации преступного сообщества, — добавил он. — Если кого-либо признают пособником и привлекут к ответственности по статье о содействии террористической деятельности, то такому лицу грозит срок от 12 до 20 лет. И злоумышленники могут не надеяться на условно-досрочное освобождение.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов полагает, что у злоумышленника не было шанса уйти безнаказанным.

— Москва — это город, в котором система безопасности хорошо устроена, в том числе системой видеокамер, системой распознавания лиц и другими способами для борьбы с преступлениями, — добавил он.

Даже если бы злоумышленник совершил подобное преступление в глухом месте, то правоохранительные органы установили его личность, уверен эксперт.