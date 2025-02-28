Два человека пострадали в ДТП с участием девяти автомобилей в Башкирии
В Башкирии произошло столкновение девяти автомобилей, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом 28 февраля сообщило Главное управление (ГУ) МЧС республики.
Уточняется, что авария произошла на 158-м км трассы Р-240, соединяющей Уфу и Оренбург.
«Спасатели МЧС Башкортостана на месте, установлено, что в результате ДТП погибших нет, предварительно травмированы два человека, им оказана первая помощь», — указано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. На участке дороги организовано реверсивное движение по одной полосе.
Также отмечается, что наблюдается сильный туман, в связи с этим введены временные ограничения на перемещение всех видов транспортных средств.
27 февраля в Нижнем Новгороде автомобиль перевернулся и врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего два человека погибли. Помимо этого, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.