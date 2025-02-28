Стармер передал Трампу приглашение посетить Великобританию от короля Карла III

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи в Овальном кабинете 27 февраля вручил американскому лидеру Дональду Трампу письмо от короля Карла III с приглашением посетить Соединенное Королевство со вторым государственным визитом.

«Это приглашение совершить второй государственный визит. Это беспрецедентный шаг, такого не случалось раньше. Я думаю, что это символизирует силу наших взаимоотношений», — сказал Стармер.

Телеканал Sky News уточнил, что Трамп принял приглашение. При этом, по словам американского президента, визит планируется «в ближайшем будущем».

Стармер в ходе встречи с Трампом в Белом доме также заявил, что будущее соглашение по урегулированию украинского конфликта может стать историческим, и поблагодарил президента США за возможность заключения мира.