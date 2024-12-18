Дурной премьер: Стармер признан худшим главой кабмина Британии за 40 лет

Глава британского правительства Кир Стармер стремительно теряет популярность в обществе. Спустя пять месяцев премьерства только 27% подданных короны удовлетворены работой руководителя кабмина, в то время как 61% выражает недовольство. Его рейтинги считаются самыми слабыми среди всех премьеров с конца 1970-х. Популярность сравнительно нового главы кабмина успела пошатнуться еще в августе на фоне массовых акций и беспорядков в стране. Во многом это связано с серьезными экономическими проблемами в Соединенном Королевстве, которые пока никак не решились при новом правительстве. Тем временем Лондон продолжает проводить активную финансовую и военную поддержку Киева. Приведут ли низкие рейтинги к политическому кризису в стране — в материале «Известий».

Рейтинги британского премьера обвалились

Рейтинг одобрения Кира Стармера побил антирекорд среди всех премьеров Великобритании за последние 40 лет, следует из результатов опроса Ipsos. «Лишь 27% британцев удовлетворены работой Стармера, в то время как 61% выражает недовольство, в результате чего чистый индекс удовлетворенности составляет –34», — говорится в публикации исследовательской компании.

Результаты первых пяти месяцев премьерства схожи с таковыми у Гордона Брауна (–23), Риши Сунака (–22), Бориса Джонсона (–20) и Маргарет Тэтчер (–3). У всех них в такой короткий период рейтинги опустились до отрицательных значений. Остальные главы кабмина со времен Тэтчер имели положительные показатели в первые месяцы пребывания у власти.

Фото: Global Look Press/Fabian Strauch

Недовольны британцы и деятельностью самого правительства лейбористов. Индекс одобрения составляет –49. Правительство одиозного Бориса Джонсона оценивали так же, а у Риши Сунака было и того хуже, –61. Данные проводимого опроса указывают и на то, что подавляющее большинство британцев (65%) ожидает ухудшения экономического положения страны в ближайший год. Ipsos не указал, каков уровень статистической погрешности всех цифр.

Такие рейтинги могут указывать на политическую нестабильность в стране или как минимум создать перспективу такой нестабильности. За последние три года в Великобритании сменилось уже три главы кабмина. К слову, Стармер — первый британский премьер-лейборист за 14 лет, но в лучшую сторону ситуация с его приходом никак не изменилась.

— На мой взгляд, нестабильность в Великобритании очевидна. Политический кризис уже есть. Нынешняя политическая элита не соответствует тем реалиям, которые сложились в стране, а также тем запросам, которые есть у общества и населения. Они сейчас выбирают лучшее из худшего, — заявил в беседе с «Известиями» профессор, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

Фото: TASS/EPA/ANDY RAIN

Несмотря на то что в последние годы в Великобритании премьер-министры могут сменяться иногда дважды за несколько месяцев (случай Лиз Трасс), ожидать замену Стармеру вряд ли приходится, как минимум потому, что в Лейбористской партии пока не прослеживается какой-либо другой лидер. Однако такое падение рейтингов — серьезный звоночек действующему руководству.

— Смены премьер-министра, скорее всего, не будет, но обращать внимание на падение рейтингов надо, потому что деятельность лейбористского правительства в первые месяцы его пребывания у власти конечно же вызвала раздражение населения. И потерять такое преимущество, которое они имели полгода назад, — это «сильный» результат, — сказала «Известиям» руководитель Центра интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

Эксперты считают, что главная причина низких рейтингов правительства Стармера — экономические проблемы в стране. Лейбористы пришли к власти на фоне серьезного кризиса и обещали поправить положение. Хотя не стоит забывать и то, что британцы просто очень устали от консерваторов, которые были у власти 14 лет, и летние выборы приобрели характер протестных. Так или иначе, это не снимает ответственность с нового правительства, которое пока не справляется с возложенными на него обязательствами. Игорь Ковалев полагает, что лейбористам не удалось решить экономические проблемы за прошедшие пять месяцев.

— Ситуация в экономике в Европе вообще и в Великобритании в частности достаточно сложная, и, по моим прогнозам, она будет ухудшаться и дальше. Ничего позитивного для Кира Стармера и лейбористов, которые сейчас находятся у власти, на мой взгляд, не видно, — уточнил специалист.

Фото: TASS/Zuma

По мнению Людмилы Бабыниной, низкие рейтинги Кира Стармера в первую очередь связаны с теми законами, которые принимаются внутри Британии. Лейбористское правительство столкнулось с проблемой формирования бюджета и с тем, что необходимо проводить реформы, направленные на урезание расходов. Такие действия, отмечает она, при любом правительстве не могут быть популярными.

— Есть еще и несколько вещей, связанных с большим бизнесом и крупным капиталом. Во-первых, Лондон теряет своих клиентов, что связано с последствиями Brexit и с общей ситуацией в Британии, в том числе с изменением налогового законодательства. В итоге крупные частные и корпоративные инвесторы начинают вывозить свои капиталы из Соединенного Королевства, что, конечно, не может положительно сказываться на экономике, — добавила Людмила Бабынина.

Рейтинги Стармера обваливались и до этого дня. Его, в частности, сильно «потрепали» августовские массовые акции и беспорядки, связанные с мигрантами и ультраправыми элементами. Изначальный триггер протестов — недостоверная информация об убийстве мигрантом трех девочек в Саутпорте. Тогда, после неэффективного купирования нестабильности, рейтинг одобрения главы лейбористского правительства упал на 16 пунктов (но остался положительным — +3). Уже в тот момент многие аналитики отмечали, что успех партии Стармера на выборах был связан исключительно с тотальным провалом консерваторов.

Влияет ли на рейтинги Стармера внешняя политика

Поддержка Украины в противостоянии с Россией стала одним из ключевых направлений внешней политики Великобритании. Однако эта стратегия, особенно с учетом экономических трудностей внутри страны, вызывает рост критики в адрес правительства Кирa Стармера и его партии, считает Игорь Ковалев.

— Внешняя политика и трата денег на Украину серьезно влияют на внутреннюю. Это создает ситуацию недостатка ресурсов для решения собственных проблем. Дальнейшая активная поддержка Киева может также сказаться на рейтингах действующего премьера, — отметил он.

Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

Великобритания сталкивается с растущими ценами на энергоносители, инфляцией и сокращением социальных расходов. На этом фоне масштабная финансовая помощь Украине, включая поставки вооружений и гуманитарной помощи, воспринимается частью общества как приоритет, оторванный от реальных нужд британцев. Однако, несмотря на сомнения относительно целесообразности продолжающейся помощи Украине, британский истеблишмент придерживается идее оказания широкой поддержки Киеву.

— В британском обществе есть определенный консенсус по Украине вне зависимости от партийной принадлежности. По этому вопросу у партий, но на самом деле и электората разногласий не было. Поддержка Украины — это такой императив для британского правительства и общества, — считает Людмила Бабынина.

Фото: Global Look Press/Pavlo Pakhomenko

По ее мнению, антироссийский курс в целом остается характерной чертой британской внешней политики.

Вызовом для Стармера стало и избрание Дональда Трампа президентом США. Для лидера лейбористов это может обернуться значительными политическими трудностями. Трамп неоднократно заявлял о намерении пересмотреть политику Вашингтона в отношении украинского конфликта. Возможное сокращение американской помощи Украине при Трампе поставит Лондон в сложное положение.

— США перекладывают главную проблему, которая сейчас есть в мировой политике, а именно проблему Украины, фактически на европейцев и британцев, которые во многом контролируют ситуацию там. Но при этом США этот вопрос не оставит и продолжит опосредованно контролировать ситуацию, — отметил Игорь Ковалев.

Избранный президент Дональд Трамп Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Трамп очень непредсказуемый политик, реализация его заявлений часто заканчивается не так, как рассчитывали, считает Людмила Бабынина.

— Лейбористам было бы удобнее с Джо Байденом, но и с Трампом они будут сотрудничать. Есть еще ряд внешнеполитических моментов. У Трампа хорошие связи с [лидером партии «Реформировать Соединенное Королевство»] Найджелом Фараджем и его новыми проектами, у Илона Маска, кстати, тоже, — сказала эксперт.

Однако, по ее мнению, маловероятно, что лейбористы будут подстраивать полностью свою внешнюю политику под Трампа, скорее они «будут коррелировать ее».