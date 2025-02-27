СМИ сообщили о предстоящем полете Кэти Перри на космическом корабле Blue Origin

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin объявила о следующем составе экипажа своего космического корабля New Shepard из шести человек, в него войдут певица Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, сообщает 27 февраля агентство Bloomberg.

«Поп-звезда Кэти Перри и [телеведущая] Гейл Кинг из CBS отправятся в космос вместе с невестой Джеффа Безоса Лорен Санчес в предстоящем женском полете туристического космического корабля от компании Blue Origin», — говорится в материале.

В состав экипажа также войдут продюсер Керианн Флинн, бывший ученый NASA Аиша Боу, а также научный сотрудник в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Ранее, 25 февраля, многоразовая американская ракета New Shepard компании Blue Origin успешно завершила свой 10-й туристический полет в космос в рамках миссии NS-30. В состав экипажа вошли шесть человек, среди которых были предприниматель Лейн Бесс, испанский гонщик и телеведущий Хесус Кальеха, а также предприниматель Элейн Чиа Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт.

Новая эпоха коммерческих полетов началась в 2021 году, когда свои услуги туризма стала предлагать компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, а затем Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Они провели несколько суборбитальных полетов на высоте до 100 км от Земли, в которых участвовали одновременно до шести человек.