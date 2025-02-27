Оdin в поле воин: американская миссия открыла гонку за ресурсы в космосе
Началом космической «золотой лихорадки» может стать американская частная миссия аппарата Odin, если она окажется успешной. Ее цель — астероид 2022 OB5, который, как предполагают специалисты, богат платиноидами и редкоземельными элементами. Ожидается, что аппарат достигнет астероида в декабре, проведет его спектральный анализ и отправит данные на Землю. Подробнее о целях и задачах миссии — в материале «Известий».
Миссия аппарата Odin
27 февраля в 03:16 мск с космодрома имени Кеннеди (США, Флорида) состоялся старт ракеты-носителя Falcon-9. Она успешно вывела на траекторию полета к Луне посадочный модуль Nova-C под названием Athena («Афина»), разработанный компанией Intuitive Machines.
Также в качестве дополнительной полезной нагрузки на Falcon-9 был размещен аппарат Odin. Его изготовили в аэрокосмической компании AstroForge. Аппарат представляет собой 100-килограммовую спутниковую платформу, на которой размещено исследовательское оборудование.
Цель миссии — исследование астероида 2022 OB5. Это небольшое небесное тело, которое относят к группе околоземных. Такие объекты периодически сближаются с нашей планетой, поэтому они относительно легко доступны для изучения космическими аппаратами.
— 2022 OB5 может относить к астероидам М-класса, которые состоят преимущественно из железа и могут включать до 9%, а иногда и больше, никеля. Также в них может присутствовать повышенное содержание платиноидов и других редких металлов и редкоземельных элементов, — пояснил «Известиям» заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН Евгений Слюта.
Согласно планам разработчиков, Odin достигнет астероида в конце года. Предполагается, что он облетит небесное тело, проведет его спектральный анализ и отправит данные на Землю. В момент сближения с астероидом Odin будет находиться на расстоянии порядка 8,5 млн км от Земли. Это обеспечит устойчивую связь и высокую скорость передачи информации.
Как объявили в AstroForge, основная задача компании — стать первыми, кто начнет на коммерческой основе добывать ресурсы в космосе. Поэтому Odin, в первую очередь, должен определить, насколько 2022 OB5 богат полезными ископаемыми.
Если экспедиция AstroForge окажется успешной и ее результаты подтвердят высокое содержание на 2022 OB5 ценных ресурсов, это может дать старт космической «золотой лихорадке», считают эксперты.
— Пока доподлинно не известно, какими полезными ресурсами обладает астероид 2022 OB5. В первую очередь он привлек внимание своей орбитой, схожей с земной. Это позволяет сближаться с ним недалеко от нашей планеты, а стартовые окна (моменты сближения с Землей) для полетов к этому астероиду появляются каждый год, — пояснил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Леонид Еленин.
Добыча полезных ресурсов в космосе
Леонид Еленин подчеркнул, что Odin — лишь разведывательная миссия, она должна установить физические параметры астероида. Вслед за нею, не дожидаясь результатов, специалисты AstroForge намерены отправить к 2022 OB5 следующий спутник. Это будет 200-килограммовый аппарат Vestri. В его задачи уже будет входить стыковка с астероидом. Этот аппарат планируют запустить летом 2025 года вместе с третьей лунной миссией аппарата Nova-C3.
— В случае успеха Vestri станет первой частной кампанией по приземлению на небесном теле за пределами системы Земля – Луна. Это приблизит нас к реализации миссии по обеспечению доступности инопланетных ресурсов для всего человечества, — сообщается на сайте AstroForge.
Однако, как считают эксперты, непосредственно доставка ресурсов может начаться не раньше, чем через несколько десятилетий. Как отметил Леонид Еленин, пока человечество за одну миссию смогло доставить на Землю всего 121 г вещества, поднятого с поверхности астероидов. Для добычи редкоземельных элементов и доставки их на Землю нужно бурение и обработка отваленной породы.
— Исследование астероидов с борта космических аппаратов представляет прежде всего научный интерес. Добыча полезных ископаемых на них экономически нецелесообразна в ближайшие столетия. Потому что на Земле уже достаточно разведанных запасов металлов, редких металлов и редкоземельных элементов, и добывать их удобнее и дешевле, — считает Евгений Слюта.
Вместе с тем, по его мнению, добыча ресурсов на астероидах будет рентабельной при их переработке в космосе. Такие предприятия уже в этом веке могут быть созданы на Луне для обеспечения местной инфраструктуры и для освоения дальнего космоса.
— В нашей стране также проектируют технологии освоения космических ресурсов. В частности, представляют интерес астероиды, богатые благородными и редкоземельными металлами. Такие проекты предполагают доставку небольших астероидов на околоземную орбиту, где их гораздо легче разрабатывать. Осуществить эти мероприятия можно с помощью уже существующей отечественной техники, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Например, пояснил он, на астероид можно доставить оборудование для совершения гравитационных маневров и изменить траекторию его полета так, чтобы он вышел на орбиту, резонансную с земной. Таким образом небесное тело будет периодически возвращаться к нашей планете и пролетать вблизи нее. В это время не составит особого труда отравить к астероиду космические аппараты для добычи полезных ресурсов.
При этом, как отметил Натан Эйсмонт, в настоящее время запущена миссия NASA к астероиду Психея, который считают металлическим ядром протопланеты. Согласно некоторым расчетам, запасы ресурсов на нем оцениваются в $10 квадриллионов (10 тыс. трлн). Эта миссия стартовала в 2023 году, она должна достичь цели в 2026-м.