Оdin в поле воин: американская миссия открыла гонку за ресурсы в космосе

Началом космической «золотой лихорадки» может стать американская частная миссия аппарата Odin, если она окажется успешной . Ее цель — астероид 2022 OB 5 , который, как предполагают специалисты, богат платиноидами и редкоземельными элементами . Ожидается, что аппарат достигнет астероида в декабре, проведет его спектральный анализ и отправит данные на Землю . Подробнее о целях и задачах миссии — в материале «Известий».

Миссия аппарата Odin

27 февраля в 03:16 мск с космодрома имени Кеннеди (США, Флорида) состоялся старт ракеты-носителя Falcon-9. Она успешно вывела на траекторию полета к Луне посадочный модуль Nova-C под названием Athena («Афина») , разработанный компанией Intuitive Machines .

Также в качестве дополнительной полезной нагрузки на Falcon-9 был размещен аппарат Odin . Его изготовили в аэрокосмической компании AstroForge. Аппарат представляет собой 100-килограммовую спутниковую платформу, на которой размещено исследовательское оборудование .

Фото: REUTERS/Sam Wolfe

Цель миссии — исследование астероида 2022 OB 5 . Это небольшое небесное тело, которое относят к группе околоземных . Такие объекты периодически сближаются с нашей планетой, поэтому они относительно легко доступны для изучения космическими аппаратами.

— 2022 OB 5 может относить к астероидам М-класса, которые состоят преимущественно из железа и могут включать до 9%, а иногда и больше, никеля . Также в них может присутствовать повышенное содержание платиноидов и других редких металлов и редкоземельных элементов , — пояснил «Известиям» заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН Евгений Слюта.

Согласно планам разработчиков, Odin достигнет астероида в конце года. Предполагается, что он облетит небесное тело, проведет его спектральный анализ и отправит данные на Землю . В момент сближения с астероидом Odin будет находиться на расстоянии порядка 8,5 млн км от Земли. Это обеспечит устойчивую связь и высокую скорость передачи информации.

Как объявили в AstroForge, основная задача компании — стать первыми, кто начнет на коммерческой основе добывать ресурсы в космосе . Поэтому Odin, в первую очередь, должен определить, насколько 2022 OB 5 богат полезными ископаемыми .

Фото: REUTERS/Sam Wolfe

Если экспедиция AstroForge окажется успешной и ее результаты подтвердят высокое содержание на 2022 OB 5 ценных ресурсов, это может дать старт космической «золотой лихорадке» , считают эксперты.

— Пока доподлинно не известно, какими полезными ресурсами обладает астероид 2022 OB 5 . В первую очередь он привлек внимание своей орбитой, схожей с земной. Это позволяет сближаться с ним недалеко от нашей планеты, а стартовые окна (моменты сближения с Землей) для полетов к этому астероиду появляются каждый год, — пояснил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Добыча полезных ресурсов в космосе

Леонид Еленин подчеркнул, что Odin — лишь разведывательная миссия, она должна установить физические параметры астероида. Вслед за нею, не дожидаясь результатов, специалисты AstroForge намерены отправить к 2022 OB 5 следующий спутник. Это будет 200-килограммовый аппарат Vestri . В его задачи уже будет входить стыковка с астероидом. Этот аппарат планируют запустить летом 2025 года вместе с третьей лунной миссией аппарата Nova-C3.

— В случае успеха Vestri станет первой частной кампанией по приземлению на небесном теле за пределами системы Земля – Луна . Это приблизит нас к реализации миссии по обеспечению доступности инопланетных ресурсов для всего человечества , — сообщается на сайте AstroForge.

Фото: REUTERS/Steve Nesius

Однако, как считают эксперты, непосредственно доставка ресурсов может начаться не раньше, чем через несколько десятилетий . Как отметил Леонид Еленин, пока человечество за одну миссию смогло доставить на Землю всего 121 г вещества, поднятого с поверхности астероидов . Для добычи редкоземельных элементов и доставки их на Землю нужно бурение и обработка отваленной породы.

— Исследование астероидов с борта космических аппаратов представляет прежде всего научный интерес. Добыча полезных ископаемых на них экономически нецелесообразна в ближайшие столетия . Потому что на Земле уже достаточно разведанных запасов металлов, редких металлов и редкоземельных элементов, и добывать их удобнее и дешевле, — считает Евгений Слюта.

Вместе с тем, по его мнению, добыча ресурсов на астероидах будет рентабельной при их переработке в космосе. Такие предприятия уже в этом веке могут быть созданы на Луне для обеспечения местной инфраструктуры и для освоения дальнего космоса .

— В нашей стране также проектируют технологии освоения космических ресурсов. В частности, представляют интерес астероиды, богатые благородными и редкоземельными металлами . Такие проекты предполагают доставку небольших астероидов на околоземную орбиту, где их гораздо легче разрабатывать. Осуществить эти мероприятия можно с помощью уже существующей отечественной техники , — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Фото: REUTERS/Sam Wolfe

Например, пояснил он, на астероид можно доставить оборудование для совершения гравитационных маневров и изменить траекторию его полета так, чтобы он вышел на орбиту, резонансную с земной . Таким образом небесное тело будет периодически возвращаться к нашей планете и пролетать вблизи нее. В это время не составит особого труда отравить к астероиду космические аппараты для добычи полезных ресурсов .