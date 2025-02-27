NYP назвала возможную причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг
Организм умершей актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей в прошлом году печень. Об этом 27 февраля сообщила газета New York Post со ссылкой на неназванные источники.
Отмечается, что актриса перенесла операцию по пересадке органа в прошлом году.
«Считается, что ее тело отвергло пересаженную печень и что Трахтенберг умерла по естественным причинам», — говорится в материале.
Актриса скончалась на 40-м году жизни 26 февраля. По данным NYP, мать Трахтенберг нашла ее мертвой в апартаментах в элитном жилом комплексе в Манхэттене. Смерть артистки не расследуется как подозрительная.
Трахтенберг начала свою карьеру с трех лет, снимаясь в рекламных роликах. Уже к шести годам она получила роль в сериале «Закон и порядок». Позже актриса снялась в таких фильмах, как «Инспектор гаджет», «Евротур» и «Папе снова 17».