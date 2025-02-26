Сыгравшая в «Сплетнице» актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет

Американская актриса Мишель Трахтенберг, сыгравшая в сериалах «Сплетница» и «Баффи — устроительница вампиров», скончалась на 40-м году жизни. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

Уточняется, что мать актрисы нашла ее мертвой в апартаментах в элитном жилом комплексе в Манхэттене.

По данным источников, Трахтенберг недавно перенесла операцию по пересадке печени. Смерть актрисы не расследуется как подозрительная, добавили в газете.

Трахтенберг начала свою карьеру с трех лет, снимаясь в рекламных роликах. Уже к шести годам она получила роль в сериале «Закон и порядок». Позже актриса снялась в таких фильмах, как «Инспектор гаджет», «Евротур» и «Папе снова 17».

Актриса является обладательницей трех премий Young Artist Award и была отмечена в восьми номинациях, в том числе YoungStar Award, Teen Choice Award, Daytime Emmy Award и Saturn Award.