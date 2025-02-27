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Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 27 февраля

Гидрометцентр: в Москве 27 февраля ожидается переменная облачность без осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, без осадков и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 27 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –13.

В Московской области днем синоптики обещают от –2 до +3 градусов, а ночью температура может упасть до –16.

Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 755–756 мм ртутного столба.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до 10–15 градусов в Москве до конца рабочей недели. По его словам, 28 февраля станет последним холодным днем, после чего начнется потепление. В Гидрометцентре также продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в столичном регионе до 27 февраля.

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