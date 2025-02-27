Преступники впервые использовали Масленицу для интернет-мошенничества

В 2025 году киберпреступники в первый раз использовали тему Масленицы. К ней обычно не проводят распродажи, не устраивают акции с подарками и скидками, и в целом у праздника нет окраски события, так или иначе связанного с финансами, сообщила «Известиям» старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (бывш. F.A.C.C.T.) Мария Синицына.

«Обнаружены ресурсы, которые используются для инвестиционного мошенничества. Они созданы от имени реально существующей компании, в их оформлении использованы визуальные образы, связанные с традиционным праздником. «В честь Масленицы», как указано на сайтах, предлагается вписать свои имя, фамилию и телефон для «поиска в списках на предоставление бонусов», — отметила Синицына.

По ее словам, как только жертва оставляет свои данные, ей звонит злоумышленник, который, представляясь персональным менеджером, уговаривает внести «депозит» для покупки акций.

Эксперты рекомендуют соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по ссылкам из сомнительных переписок в почте, соцсетях или мессенджерах; не вводить конфиденциальные данные, в том числе код подтверждения, на подозрительных ресурсах, например, когда просят верифицировать аккаунт в мессенджере для доступа к какой-либо платформе.

Специалисты также посоветовали использовать защитные программы, которые автоматически уберегут от попытки перейти на фишинговый или скам-ресурс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Блин скамом: кибераферисты впервые использовали Масленицу для обмана в Рунете