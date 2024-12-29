Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Посольство России в Сеуле выразило соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту Муан. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба дипведомства в Telegram.
«Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в публикации.
О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. По сообщению администрации аэропорта, самолет разбился при посадке на фюзеляж из-за поломки шасси, не успев сбросить скорость. По информации СМИ, в авиакатастрофе могли погибнуть не менее 85 человек.