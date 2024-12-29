Разбившийся в Южной Корее самолет пытался совершить посадку на фюзеляж
Пассажирский самолет, потерпевший крушение в международном аэропорту Южной Кореи Муан, разбился при посадке на фюзеляж, не успев сбросить скорость. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает агентство Yonhap.
По сообщению администрации аэропорта, было установлено, что авария произошла во время посадки самолета из-за поломки шасси.
«При первой посадке он не смог нормально приземлиться, поэтому снова развернулся и попытался приземлиться снова, когда произошла авария <...> по всей видимости, фюзеляж был поврежден после удара о заградительную конструкцию аэропорта, что привело к возгоранию», — говорится в материале агентства.
При этом выросло число спасенных пассажиров — до трех.
О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. Как позднее сообщило агентство Yonhap, 28 человек погибли.