Премьер Таиланда выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Южной Корее
- Новости
- Мир
- Премьер Таиланда выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Южной Корее
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават 29 декабря выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту Муан, а также распорядилась оказать помощь, возможно, выжившим таиландским гражданам.
«В случае с авиакомпанией Jeju Air в первоначальном отчете говорилось, что погибло 29 человек (это текущий отчет). Я хотела бы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших», — написала она в сети X (бывш. Twitter).
Кроме того, Чинават поручила министерству иностранных дел срочно расследовать, есть ли на этом самолете пассажиры-тайцы и доложить текущую ситуацию.
«Я приказала оказать немедленную помощь. Если есть пассажиры-тайцы, пожалуйста, свяжитесь с их семьями, чтобы проинформировать их о ходе дела, и попросите министерство иностранных дел постоянно сообщать о ситуации», — заключила она.
О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. По сообщению администрации аэропорта, самолет разбился при посадке на фюзеляж из-за поломки шасси, не успев сбросить скорость. Как позднее сообщило агентство Yonhap, 28 человек погибли.