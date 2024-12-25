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26 декабря — Евстратиев день: история, традиции, приметы

Народный праздник Евстариев день отметят в России 26 декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ежегодно 26 декабря православные верующие чтят память святого мученика Евстратия, жившего в IV веке в Севастии. В 2024 году праздник выпадает на четверг. В народном календаре он носит название Евстратиев день или Ведьмины посиделки, так как на Руси считалось, что в этот период активизируются темные силы. О приметах и традициях торжества читайте в материале «Известий».

Евстратиев день – 2024: история праздника 26 декабря

Святой Евстратий жил в IV веке в Севастии Армянской в период гонений на верующих, инициированных императором Диоклетианом. Он принадлежал к богатому и знатному роду, занимал должность советника и главы императорских нотариев города Саталион в Малой Армении.

Святой долгое время хранил в тайне свою принадлежность к христианской церкви. Однако впечатленный мужеством последователей Христа, подвергавшихся пыткам и казням, Евстратий решил всенародно открыть правду. За это он был предан суду и лишен всех своих званий.

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За отказ отречься от христианской веры святой подвергся жестоким пыткам и был казнен.

Традиции и обычаи Евстратиева дня – что можно и нельзя делать 26 декабря

На Руси Евстратиев день не случайно получил название Ведьминых посиделок — он считался самым опасным в году. В старину верили, что в этот период ведьмы, лешие и другие мистические существа собираются на совет, чтобы придумать план «победы» над солнцем и продлить темное время года.

На Евстратия было принято проводить обряды очищения дома, защитные ритуалы, отпугивающие представителей темных сил. Так, в народе верили, что для этого нужно положить у входной двери орудия из стали. Мужчины клали топор острием вверх, а женщины втыкали в порог серп.

По этой же причине праздник сопровождался многими суевериями и ограничениями. Люди верили, что нечистая сила способна принять любое обличье, поэтому в Ведьмины посиделки категорически запрещалось подбирать оброненные кем-то вещи, трогать животных на улице, впускать в дом посторонних и даже разговаривать с незнакомцами. По поверью, через них темные силы могли проникнуть в жилище или передать порчу и проклятия.

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По этой же причине было запрещено выпускать на улицу домашних животных — считалось, что в них может вселиться нечисть. Также на Евстратия нельзя было сквернословить, иначе «ведьма может упасть с неба прямо на голову».

В этот день было принято заниматься домашним хозяйством в кругу семьи, посещать церковь, читать молитвы святому Евстратию о защите дома и родных, они считались особенно действенными в этот день.

Народные приметы на Евстратиев день

С Евстратиева дня на Руси было принято начинать следить за погодой в течение ближайших 12 дней. Считалось, что каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января. Так, каким окажется 26 декабря — таким будет и январь.

Считалось, что если в праздник сороки садятся на снег, стоит ждать оттепели. Волчий вой близ жилищ предвещал морозы. Снег на Евстариев день сулил хороший урожай летом, а ясное небо ночью — раннюю весну.

Ранее Известия рассказали об истории и традициях народного праздника Спиридон Солнцеворот.

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