Никола Зимний: что категорически запрещено, народные приметы

Сегодня православные христиане по всему миру отмечают День памяти Николая Чудотворца, которого также называют Мирликийским или Николаем Угодником. В народе этот день получил название Николы Зимнего. Ежегодно праздник отмечают 19 декабря. Святой Николай — один из самых почитаемых в России, его просят в молитвах о здоровье, защите, успехах на работе и помощи с замужеством. По всему миру святой Николай известен также как прообраз Санта Клауса, Деда Мороза и других рождественских и новогодних персонажей. Подробнее о Николае Чудотворце, празднике 19 декабря, а также о традициях, приметах и запретах, связанных с ним, — в материале «Известий».

Никола Зимний: что за народный праздник 19 декабря

На 19 декабря приходится праздник, в церковном календаре получивший название Дня памяти Николая Чудотворца. В народной же традиции его стали именовать Николой Зимним. На территории России святому начали молиться практически сразу после принятия христианства, и он быстро стал одним из самых почитаемых у наших предков. Николай Чудотворец считается покровителем моряков, путешественников, бедных, невинно осужденных и детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В народной традиции Никола Зимний представляет из себя защитника русского общества, ему молятся с просьбами о помощи по самым разным поводам. Считается, что святой добр и милостив, поэтому обязательно выполнит любую просьбу, причем быстро. Из-за этого и возникло мнение, что угодником Николая называют именно в связи с повсеместной помощью верующим. Однако это не совсем верно. В церковной традиции слово «угодник» означает служителей и всех святых, для которых угождение Богу стало целью и смыслом всей жизни.

Святой Николай является одним из самых почитаемых среди христиан по всему миру. По преданию, его жизнь пришлась на рубеж III–IV веков. Некоторые источники приводят точные даты — 260–343 годы. Он был епископом в городе Миры в Ликии (в древности страна на юге Малой Азии на территории современной Турции). Именно из-за этого святого Николая также зовут Мирликийским (можно встретить написание Мир Ликийский).

Родился Николай Чудотворец в семье глубоко верующих, но бездетных христиан Феофана и Нонны. Долго они молили Господа дать им ребенка и вскоре были вознаграждены, у них родился сын. Воспитали его родители в христианской вере, с детских лет он постился, изучал Писание и много молился. Однако во времена римского императора Диоклетиана, известного своими гонениями на христиан, Николай, уже будучи епископом, был заключен в темницу и подвергался мучениям и пыткам вместе с другими верующими. Многие годы он провел там, пока к власти не пришел святой равноапостольный Константин (император Константин I Великий). Именно благодаря его политике святой Николай был освобожден и вернулся к своей пастве.

Икона «Святитель Николай Чудотворец» Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Самое популярное прозвание святого — Чудотворец. Получил он его из-за множества чудес, которые совершались и при жизни, и после смерти святого:

— защита невинно обвиненного. Таких примеров множество, но согласно одному из них, святой Николай помог сыну сербского царя Илутина, которого оклеветала мачеха. Илутин поверил ей и ослепил царевича. Вскоре несчастного выслали в Константинополь и заточили в монастыре. Там царевич не прекращал молиться святому Николаю и через пять лет тот вернул ему зрение;

— спасение Ликии от голода. Святой, чтобы спасти голодающих, явился во сне торговцу и велел доставить хлеб в древнюю страну. За это Николай дал ему три золотые монеты. Проснувшись, купец действительно нашел у себя в руке золото и расценил сон как повеление свыше. Он привез еду и спас жителей Ликии;

— помощь морякам. Святой Николай, будучи покровителем моряков, не раз помогал им в трудную минуту. Так, ярким примером может служить легенда о воскресении одного из них. По пути в Александрию Николай Чудотворец вернул к жизни одного из мореплавателей, после того как тот упал с мачты и разбился о палубу;

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— спасение от разорения. Николай Чудотворец по всему миру известен как прообраз Санта-Клауса — старца, тайно дарящего подарки. Причина этого кроется в одном из его чудес. Согласно преданию, святой узнал, что один купец, потерявший все свои деньги, не мог обеспечить трем дочерям приданого для достойного замущества и решил извлечь доход из их красоты. Тогда Николай тайно подкинул девушкам три мешочка с золотом, чем спас семью от бесчестья и дал возможность дочерям достойно выйти замуж. Считается, что один из мешочков попал в чулок, лежащий на полу, поэтому на Западе появилась традиция вешать чулки в ожидании подарков.

На Руси Николая Чудотворца стали почитать давно. Не обошли чудеса святого и наших предков. Первое из известных произошло в Киеве и получило название «Чудо о некоем детищи утопшем, его же святый Никола жива сохрани». Согласно ему, в день памяти Бориса и Глеба жена одного богатого киевлянина уронила ребенка в реку и тот сразу же утонул. Родители сильно горевали из-за случившегося и обратились к святому Николаю. В ту же ночь после сильных молитв горюющих родителей служители Софийского собора обнаружили того самого ребенка живым и невредимым.

На сегодня, 19 декабря, приходится один из трех дней памяти Николая Чудотворца, которые выделяет православная церковь:

— 22 мая (9 мая по старому стилю). Этот день называют Николой Вешним или Летним. Празднуется в связи с переносом мощей святого из Мир Ликийских в Бари (Италия) в 1807 году;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— 11 августа (29 июля). Никола Осенний отмечается в связи с датой рождения святого. Важно отметить, что в католичестве эта дата как официальный праздник в честь святого не признается и не отмечается;

— 19 (6) декабря. На эту дату приходится день памяти о смерти святого.

Все эти праздники являются непереходными и отмечаются ежегодно в один день.

Традиции праздника Николы Зимнего в России

В России Никола Зимний всегда имел большое значение и отмечался с размахом даже несмотря на то, что на 19 декабря приходится на Рождественский пост. Праздник этот церковный, поэтому, как и в любой другой, утром принято отправляться на службу в храм.

Справка «Известий» Рождественский пост всегда начинается 28 ноября и делится на три части. 19 декабря — последний день его первого этапа. По церковным правилам, в это время верующие могут есть рыбу по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Продукты животного происхождения в этот день запрещены. Однако важно помнить, что меру поста стоит оговаривать со священником и лечащим врачом при наличии каких-либо заболеваний.

В зависимости от региона праздник мог отличаться. Так, в некоторых губерниях Святки начинались не в Рождество, а именно в день Николы Зимнего. Праздник отмечали всем селом, устраивая большие пиры, которые могли длиться несколько дней, они получали название никольщины. Несмотря на то, что в это время шел Рождественский пост, в ходе застолий было принято есть быка, при этом его должны были купить всем селом вместе, либо же вырастить его, совместно прилагая усилия.

За столом также проводились сделки, заключались договоры. Менять условия впоследствии было нельзя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Особенно праздник 19 декабря был любим у детей, ведь им дарили сладости, которые прятали под подушку или еще куда-либо. Отсюда и пошла традиция дарить на Новый год подарки, ведь именно Никола Зимний считается прототипом любимого всеми героя праздника, а сам Николай Чудотворец — прообраз Дедушки Мороза в России.

Среди других традиций этого дня важно выделить:

— планирование свадьбы или сватовство. И то, и другое, считалось, пророчат паре крепкий и счастливый брак;

— посещение бани. Таким образом наши предки очищались от негативной энергии;

— поход на ярмарку без страха быть обманутыми. Люди верили, что святой Николай покарает всех нечестных.

Что нельзя делать в Николин день в 2024 году

Помимо вышеуказанных традиций существовали и запреты, связанные с Николой Зимним. Так, 19 декабря нельзя было ругать детей, в особенности маленьких. Николай Чудотворец — их покровитель, поэтому не стоило его гневить.

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

На другой день нужно отложить уборку, рукоделие и другую тяжелую работу. Связано это с тем, что на Руси верили: подобные занятия могут надолго отвести из дома удачу. Кроме того, если не отложить хозяйство на другой день, то человека ждет жизнь без отдыха и счастья.

Хотя и было принято заключать сделки 19 декабря, давать или брать взаймы деньги запрещалось. Наоборот, стоило вернуть всё, что задолжали. В обратном случае следующий год мог быть проведен в бедности.

Как и в другие церковные праздники, важным запретом считался отказ в помощи нуждающимся — иначе родные и близкие могли оказаться на их месте.

Нельзя было проводить день в унынии и печали. Считается, что грусть в этот прекрасный и светлый праздник принесет морозы.

Ругаться и сквернословить также запрещено — весь негатив преумножится и вернется говорящему.

Фото: Global Look Press/Pius Koller

Так как в Николу Зимнего было принято собираться за одним большим столом всем селом, ссоры также под запретом. Наоборот, стоило помириться и сесть пировать, как одна большая семья.

Никола Зимний: народные погодные приметы

Как и на другие праздничные даты, наши предки наблюдали за погодой и выявляли закономерности. Так, они обратили внимание на то, что именно в день Николы Зимнего приходят сильные морозы, зима по-настоящему вступает в свои права. Но появился и ряд других примет:

— сколько выпадет снега 19 декабря, столько травы и вырастет весной;

— утро выдалось морозным и солнечным — быть хорошему урожаю в предстоящем году;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— снегопад замел дороги, продолжится он до Нового года;

— если до 19 декабря была холодная зима, тогда после него начнется оттепель;

— на Николу Зимнего ясно, на Николу Летнего будет сухо и тепло;

— если появился иней накануне Николина дня, это предвещало хороший урожай овса.