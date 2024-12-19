Важный церковный праздник — День памяти святителя Николая Чудотворца: чудеса святого, о чем молиться только сегодня

Ежегодно верующие христиане восточного обряда 19 декабря празднуют День памяти святителя Николая Чудотворца. Католики отмечают событие раньше, 6 декабря по григорианскому календарю. Святой Николай — один из самых и любимых почитаемых у христиан, он является покровителем детей, военных, купцов и путешественников. В народе его образ стал прототипом рождественского волшебника Санта-Клауса. Подробнее о жизни святого, дне памяти и молитвах Николаю Чудотворцу — в материале «Известий».

Краткая биография и чудеса святого Николая Чудотворца

Святой Николай Чудотворец жил в III веке, он является одним из самых почитаемых христианских святых. Его также называют Николай Угодник и Николай Мирликийский.

Николай родился около 270 года в городе Патара в Ликии (территория современной Турции), в богатой и благочестивой семье. Его родители — Феофан и Нонна — долгое время не могли иметь детей, но однажды их молитвы были услышаны, и Господь даровал им сына.

Николай с ранних лет проявлял любовь к молитве и благочестию, стремился помогать людям . После смерти родителей Николай получил большое наследство, но раздал его бедным, посвятив свою жизнь служению Богу.

Фрагмент копии фрески «Святой Николай Чудотворец» Фото: РИА Новости/Владимир Вдовин

В юности он принял решение стать священником и был рукоположен своим дядей, епископом Патарским. После Николай жил и служил епископом в городе Миры (современный Демре, Турция). Поэтому за ним и закрепилось имя Николая Мирликийского.

Одно из самых известных чудес Николая связано с бедным человеком, который не мог выдать замуж своих трех дочерей из-за отсутствия приданого. Поэтому мужчина решил извлечь доход из их красоты. Узнав об этом, Николай ночью тайно подбросил мешок с золотом в дом бедняка. На эти средства тот смог выдать одну дочь замуж. Позже Николай подбросил еще два мешка, и обе дочери смогли выйти замуж с приданым.

Николай Чудотворец умер около 345–351 года. Его мощи стали источником многочисленных чудес. В 1087 году мощи святого были перенесены в город Бари (Италия), где, как считается, находятся и сегодня. Мощи святого Николая мироточат, поэтому являются объектом паломничества.

При этом на прошлой неделе турецкие археологи заявили, что якобы обнаружили в Демре, где служил святитель Николай, его гробницу. Однако, чтобы это подтвердить или опровергнуть, потребуются еще минимум несколько месяцев и хоть какая-то надпись, свидетельствующая о принадлежности захоронения.

Фото: Global Look Press/Yuan Yueming

В православии День святого Николая отмечается 19 декабря . В этот день люди молятся о помощи в бедах, защите в дороге, здоровье и семейном благополучии.

Святой Николай — прообраз Санта-Клауса и даже, отчасти, — Деда Мороза.

О чем молятся Николаю Чудотворцу сегодня: сильные молитвы

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве, особенно в православной традиции. К нему обращаются с молитвами о помощи в трудных жизненных ситуациях, защите и исцелении. Верующие ходят в церкви на богослужения, посвященные святому Николаю.

Святой Николай известен своими чудесами, поэтому его часто просят о выходе из сложных ситуаций, будь то семейные, финансовые или рабочие проблемы. Также он является покровителем путешественников и моряков. Кроме того, к нему направляют молитвы о помощи в болезнях, как физических, так и душевных, а также о благополучии и здоровье детей.

Люди, сталкивающиеся с несправедливостью и преследованиями, обращаются к святому Николаю за поддержкой и восстановлением справедливости. Он помогает тем, кто находится в бедности или нужде.

Фото: РИА Новости/Алессандро Рота

Молитва о помощи в трудной ситуации:

«О, всесвятой Николай Угодник Божий, угодник великий Господень, горячий наш заступник и везде в скорбех скорый помощник! Помоги мне, грешному и унылому, в настоящей сей жизни, умоли Господа Бога даровать мне прощение всех моих грехов, что согрешил от юности моей во всём житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей помоги мне, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святого Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва перед путешествием:

«О, святитель и чудотворец Николай! Помяни нас, рабов Божиих (имена), в молитвах твоих ко Господу Богу, да подаст Он нам безопасное путешествие, защиту от всякого зла и благополучное возвращение домой. Ты сам, святой угодник, будь нашим спутником, защитником и наставником на всех путях наших. Молим тебя, Николай Чудотворец, защити нас от бед и напастей. Аминь».

Молитва о детях:

«О, великий Угодник Христов, Святитель отче Николай! Покровитель детей и защитник всех обижаемых! Молим тебя, яви свою милость нашим детям (имена). Защити их от всякого зла, наставь на путь истинный, подари им здоровье душевное и телесное, вразуми их в делах и поступках. Укрепи их веру, научи их любить Бога и ближних своих. Не оставь нас в скорбях и тревогах, но будь нам утешением и радостью. Аминь».

Фото: РИА Новости/Алессандро Рота

Молитва о финансовой помощи:

«О, великий Святитель Николай! Ты во дни своей земной жизни помогал нуждающимся и утешал печальных. Прошу тебя, помоги мне в моей нужде (озвучьте свою просьбу). Молю тебя, заступник милосердный, помоги мне достойно пережить испытания и найти пути к благополучию. Даруй мне мудрость, терпение и уверенность в милости Божией. Аминь».

Молитва о справедливости:

«Святой отче Николай, скорый наш заступник и помощник в скорбях и обидах! Ты при жизни своей был защитником тех, кто страдает от несправедливости. Молю тебя, заступись за меня (или другого человека) перед Господом и испроси у Него мудрого разрешения моей проблемы. Пусть правда и справедливость восторжествуют, а обидчики осознают свои поступки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Николай: тайна имени, черты характера

Имя Николай имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слов νίκη (nike) — «победа» и λαός (laos) — «народ» и трактуется, как «победитель народов» или «победа народа». Это имя было особенно распространено среди древнегреческих полководцев, философов и государственных деятелей.

Популярность имени значительно возросла после появления святого Николая Мирликийского, известного своими добрыми делами, милосердием и чудесами. Христиане начали называть Николаями детей, надеясь, что святой станет их небесным покровителем.

В Средние века имя Николай широко распространилось в католических и православных странах. Во Франции он трансформировалось в Николя, в Германии — в Николаус, а в Англии и США — в Николаса.

В России имя Николай стало популярным с приходом христианства в X веке. Святой Николай — один из самых почитаемых святых на Руси. Его образ ассоциировался с защитой, щедростью и мудростью.

Николай — прирожденный лидер , он настойчив и умеет добиваться своего, часто ставит перед собой высокие цели и настойчиво идет к ним. Это человек, который знает, чего хочет от жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом в характере многих Николаев заложено желание помогать другим. Мужчины с этим именем часто проявляют себя как рассудительные люди, готовые отвечать за свои поступки. Им свойственны аналитическое мышление и дальновидность.

Носители имени Николай легко находят общий язык с людьми, умеют расположить к себе, что делает их успешными как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Они не терпят несправедливости и способны заступиться за обиженных. Николай часто становится защитником слабых.

Иногда Николаю сложно управлять своей эмоциональностью, в критических ситуациях он может быть вспыльчивым, хотя быстро успокаивается. Иногда может быть чрезмерно упрямым.

Имени Николай соответствуют зеленые и синие цвета, как символы спокойствия, мудрости, уверенности и гармонии. Среди растений талисманом для Николаев является клен — символ силы и лидерства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В детстве Николаи любознательны, добры и активны. Часто становятся лидерами среди сверстников, пользуются авторитетом у взрослых. В юности носители имени стремятся к самостоятельности и стараются найти свое место в жизни. Они могут проявлять упорство в учебе и собственных увлечениях.

Во взрослом возрасте Николай — это человек, который часто достигает высоких результатов в своей профессии. Ему подходят такие сферы, как управление, наука, педагогика или творчество.

Имя Николай сохраняет свою популярность до сих пор, особенно в православных странах. Носители имени часто оставляют яркий след в жизнях других благодаря своему сильному характеру и добрым поступкам.

День святого Николая: почему дарят подарки и загадывают желания

День святого Николая является одним из самых любимых зимних праздников, особенно у детей. Традиция дарить подарки и загадывать желания связана с добрыми делами святого Николая и его образом как защитника и помощника нуждающихся.

В ночь перед праздником (18 декабря в православной традиции или 5 декабря в католической) дети кладут свои сапожки, ботинки или носочки возле двери или окна, ожидая, что святой Николай положит туда подарки. Считается, что, если ребенок вел себя хорошо, он получал сладости, орехи или игрушки. Если плохо — уголь или веточку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В этот день многие люди совершают добрые дела: помогают бедным, делают пожертвования, готовят праздничные угощения для нуждающихся. Это отражает дух щедрости и милосердия, присущий святому Николаю.

В разных странах существуют свои кулинарные традиции. Например, в Польше пекут специальные медовые пряники в форме святого Николая или других фигур. В Германии популярны «николайчики» — сладкие булочки.

В некоторых странах устраивают детские спектакли, посвященные святому Николаю, где рассказываются истории о его жизни и чудесах. В России этот день особенно любим детьми. Святой Николай считается покровителем семьи, поэтому праздник проходит в теплой и душевной атмосфере.

Фото: Getty Images/Eyepix Group

В Германии и Нидерландах святого Николая называют Sinterklaas. Его помощник Крампус, или Черный Пит, носит мешок, чтобы наказывать непослушных детей, а послушным дарит сладости. В некоторых регионах Италии святой Николай является покровителем моряков, поэтому там проводятся процессии у воды.