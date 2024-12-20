Реклама
Прямой эфир
Мир
Наводящий ракеты ATACMS беспилотник ВС США приблизился к границе РФ
Мир
Министр обороны Израиля подтвердил причастность к убийству главы ХАМАС Хании
Армия
Военнослужащие эвакуировали мирное население Суджанского района Курской области
Мир
В МИД Венгрии заявили об отсутствии приглашения премьера Орбана на инаугурацию Трампа
Общество
Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку установить контакт с СБУ
Мир
Трамп осудил Байдена за смягчение наказания для 37 приговоренных к смертной казни
Общество
Тестировать детей мигрантов на знание русского языка начнут в апреле 2025 года
Мир
В Магдебурге почтили память погибших из-за наезда на рождественском рынке
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололед в Москве 24 декабря
Мир
На Гавайях повысили уровень опасности из-за проснувшегося вулкана
Мир
В Приднестровье подготовились к отключению отопления с 1 января
Интернет и технологии
В топ продаваемых игр перед Новым годом вошли проекты родом из России
Армия
Минобороны сообщило о четырех ликвидированных украинских БПЛА над регионами России
Мир
Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве лодки в порту Флориды
Мир
Спецпрокурор отозвал апелляцию на решение суда о признании невиновным актера Болдуина
Происшествия
Шестеро мужчин погибли при пожаре в бараке для рабочих в Татарстане
Общество
В Абакане после взрыва на заводе и гибели людей задержали начальника цеха
Общество
Мошенники стали имитировать взлом «Госуслуг» для кражи денег
Сюжет:

Рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора госпрограмм — корпорации «ДОМ.РФ». Банки также поддержали инициативу главы государства. Они уверены, что это позволит сбалансировать спрос на льготную ипотеку. В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин назвал «безобразием» случаи, когда людям отказывают в предоставлении положенной им льготной ипотеки. По его мнению, ни семейная, ни сельская, ни IT-ипотека «не должны иметь никаких лимитов».

Без чувства метра: банки стали задирать ставки по ипотеке до 100%
Речь о комбинированных кредитах, где одна часть средств выдается по льготным процентам, а другая — по рыночным

«Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства», — подчеркнул президент.

Он добавил, что для банка должно быть удовольствием 6% получать от тех, кто использует кредит, а разницу между банковской ставкой и этими 6% — от Минфина.

Осенью банки начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки из-за того, что лимиты закончились. Например, о таком решении в конце октября сначала заявили в «Сбере», а затем и в ВТБ.

Чтобы решить эту проблему, Минфин утвердил новый механизм распределения лимитов по семейной ипотеке 15 декабря. Теперь банки смогут использовать общую сумму — это позволит участникам рынка равномерно «выбирать» лимит, поясняли в ведомстве. Кроме того, в следующем году решено увеличить общую сумму лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн рублей. Однако теперь это изменение, по большому счету, не требуется.

Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов. Финансовым организациям положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они выдадут такую ссуду в пределах ограничений — всё, что выдается после их окончания, государство не покрывает.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дошли до беспределов: рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024