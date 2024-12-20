Рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке

Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора госпрограмм — корпорации «ДОМ.РФ». Банки также поддержали инициативу главы государства. Они уверены, что это позволит сбалансировать спрос на льготную ипотеку. В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин назвал «безобразием» случаи, когда людям отказывают в предоставлении положенной им льготной ипотеки. По его мнению, ни семейная, ни сельская, ни IT-ипотека «не должны иметь никаких лимитов».

«Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства», — подчеркнул президент.

Он добавил, что для банка должно быть удовольствием 6% получать от тех, кто использует кредит, а разницу между банковской ставкой и этими 6% — от Минфина.

Осенью банки начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки из-за того, что лимиты закончились. Например, о таком решении в конце октября сначала заявили в «Сбере», а затем и в ВТБ.

Чтобы решить эту проблему, Минфин утвердил новый механизм распределения лимитов по семейной ипотеке 15 декабря. Теперь банки смогут использовать общую сумму — это позволит участникам рынка равномерно «выбирать» лимит, поясняли в ведомстве. Кроме того, в следующем году решено увеличить общую сумму лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн рублей. Однако теперь это изменение, по большому счету, не требуется.

Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов. Финансовым организациям положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они выдадут такую ссуду в пределах ограничений — всё, что выдается после их окончания, государство не покрывает.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дошли до беспределов: рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке