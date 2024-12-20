Дошли до беспределов: рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке

Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора госпрограмм — корпорации «Дом.РФ». Президент Владимир Путин на прямой линии заявил, что программа для семей с детьми «не должна иметь никаких лимитов». Минфин уже сообщил, что готовится изменить условия. Банки также поддержали инициативу главы государства — они уверены, что это позволит сбалансировать спрос на льготную ипотеку. Насколько это повысит нагрузку на бюджет и разгонит ли цены на жилье — в материале «Известий».

В России уберут лимиты по льготной ипотеке

Вопросы, связанные с ипотекой и жильем, стали одними из самых популярных на прямой линии в 2024 году — такую оценку дала нейросеть «Сбера» Giga Chat, заявили ведущие мероприятия. В ответ на одно из видеообращений — Сергея Пархоменко из Краснодара — Владимир Путин назвал «безобразием» случаи, когда людям отказывают в предоставлении положенной им льготной ипотеки. По его мнению, ни семейная, ни сельская, ни IT-ипотека «не должны иметь никаких лимитов».

— Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства, — подчеркнул президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он добавил, что для банка должно быть удовольствием получать 6% от тех, кто использует кредит, а разницу между банковской ставкой и этими 6% получать от Минфина.

Справка «Известий» Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов. Финансовым организациям положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они выдадут такую ссуду в пределах ограничений — всё, что выдается после их окончания, государство не покрывает.

Также президент уточнил, что дальневосточная, арктическая и ипотека в новых регионах под 2% точно сохранятся, и обещал «навести порядок» с оформлением льготных программ.

Почему банки не оформляют льготную ипотеку

Осенью банки начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки из-за того, что лимиты закончились. Например, о таком решении в конце октября сначала заявили в «Сбере», а затем и в ВТБ.

При этом в конце ноября в Минфине сообщали, что лимиты на семейную ипотеку в этом году еще остались — 390 млрд рублей из 6,25 трлн. Это значит, что выделенные средства подходили к концу в отдельных банках. Дело в том, что раньше оператор программы «Дом.РФ» распределял их между кредитными организациями исходя из заявленного спроса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы решить эту проблему, Минфин утвердил новый механизм распределения лимитов по семейной ипотеке 15 декабря. Теперь банки смогут использовать общую сумму — это позволит участникам рынка равномерно «выбирать» лимит, поясняли в ведомстве. Кроме того, в следующем году решено увеличить общую сумму лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн рублей. Однако теперь это изменение по большому счету не требуется.

По поручению президента, сделанному во время прямой линии, Минфин подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить механизм лимитов, говорится в материалах на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен. Сейчас все финорганизации предоставляют кредиты в рамках общего объема средств по программе — выдача нигде не приостанавливается, заверили в Минфине.

Минстрой готов рассмотреть дальнейшие пути развития механизма и программ льготной ипотеки, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. По этим вопросам министерство и ранее много работало совместно с ЦБ и Минфином, уточнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмена лимита повысит востребованность семейной ипотеки среди граждан и исключит ажиотажный спрос на нее в отдельные моменты ее реализации, отметили в пресс-службе оператора госпрограмм «Дом.РФ». Кредитные организации также позитивно смотрят на инициативу президента. Так, в ВТБ и Абсолют Банке отметили, что отмена пределов поможет избежать скачков спроса, которые возникали, когда лимиты заканчивались.

— Сейчас, когда основной спрос заемщиков сосредоточен на льготной ипотеке, важно обеспечить более равномерную работу госпрограмм, — уточнили в пресс-службе ВТБ.

Сколько бюджетных средств выделят на семейную ипотеку

Для семейной ипотеки сейчас установлен лимит в 6,3 трлн рублей, следует из статистики на сайте «Дом.РФ». Для дальневосточной и арктической предусмотрены 1,4 трлн, для ИТ-программы — 750 млрд.

Доля льготных программ в выдачах ипотеки с начала 2024-го года в среднем составляла 68%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это значит, что почти две трети выдаваемых кредитов государство погашает вместе с заемщиками, ведь компенсация в банки поступает по мере выплаты такого кредита заемщиком. При этом разница между льготными и рыночными ставками достигает 17–21% — значит, основное долговое бремя по жилищным кредитам в РФ сейчас несет именно Минфин.

Согласно закону о бюджете на следующую трехлетку, на льготные ссуды предусмотрены расходы в 1,4 трлн рублей, из них: в 2025-м — 637 млрд, в 2026-м — 454,1 млрд, в 2027-м — 358,3 млрд.

Такие расходы можно сравнить с тратами федерального бюджета на индексацию пенсий и пособий, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она напомнила: в следующем году государство направит на повышение страховых выплат пожилым гражданам 700 млрд, тогда как на льготную ипотеку предусмотрено чуть меньше — 637 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На 2026 и 2027 годы в финансовом плане было предусмотрено значительное снижение расходов на льготную программу, продолжила эксперт. Но, по ее словам, вероятнее всего, после заявления президента траты бюджета на эти цели в 2026-м и 2027-м оставят на уровне 2025-го, чтобы обеспечить ссудами как можно больше людей.

Впрочем, по словам Мильчаковой, это не особо критично для бюджета, тем более при одновременном сокращении других статей расходов.

— ​Расходы на семейную ипотеку, когда лимиты по ней уберут, могут быть сопоставимы с тратами на большие инфраструктурные проекты, такие как улучшение дорог или развитие жилищного строительства, и доходить до триллиона рублей. Эти статьи бюджета требуют значительных вложений, и увеличение направляемых средств на ипотеку может повлечь за собой необходимость перераспределения денег из других важных секторов, — полагает преподаватель кафедры экономики и финансов филиала Президентской академии в Санкт-Петербурге Екатерина Подольская.

Вместе с тем ключевая в следующем году, вероятнее всего, будет оставаться высокой. Поэтому и расходы на компенсацию процентных ставок по льготным программам будут велики, отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Владимир Климанов. Он уточнил: они измеряются сотнями млрд, что превышает объем трат в 2025-м на культуру (233 млрд), СМИ (137 млрд) и спорт (67 млрд).

Как может работать предложенный президентом механизм

Отмена лимитов должна привести к росту выдач по госпрограммам, отметил зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.

Чтобы расходы бюджета не росли бесконтрольно, власти могут пойти на сокращение числа потенциальных заемщиков, предположил экономист Андрей Бархота. Требования к ним могут вырасти, а предельную величину льготного кредита могут ограничить.

Минфин не раз заявлял, что намерен сократить долю льготной ипотеки в выдачах жилищных кредитов до 25% (почти втрое с уровня 2024-го года), напомнил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев. При этом ЦБ регулярно отмечает, что госпрограммы снижают влияние ключевой ставки на разгон цен и приводят к удорожанию жилья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Впрочем, изменения могут и не оказать существенного влияния на цены, потому что в 2025-м заработают макропруденциальные лимиты по ипотеке, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global. Они ограничат выдачи жилищных ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что само по себе снизит на них спрос и удержит рынок от перегрева.

К ипотечному буму, как в 2023 году, инициатива президента не приведет, заключил Андрей Бархота. Выдачи по госпрограммам просто станут стабильнее — без скачков и просадок спроса. При этом для застройщиков это однозначно позитивные новости, которые должны поддержать их в ближайшее время.