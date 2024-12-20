Дошли до беспределов: рынок поддержал отмену лимитов по семейной ипотеке
Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора госпрограмм — корпорации «Дом.РФ». Президент Владимир Путин на прямой линии заявил, что программа для семей с детьми «не должна иметь никаких лимитов». Минфин уже сообщил, что готовится изменить условия. Банки также поддержали инициативу главы государства — они уверены, что это позволит сбалансировать спрос на льготную ипотеку. Насколько это повысит нагрузку на бюджет и разгонит ли цены на жилье — в материале «Известий».
В России уберут лимиты по льготной ипотеке
Вопросы, связанные с ипотекой и жильем, стали одними из самых популярных на прямой линии в 2024 году — такую оценку дала нейросеть «Сбера» Giga Chat, заявили ведущие мероприятия. В ответ на одно из видеообращений — Сергея Пархоменко из Краснодара — Владимир Путин назвал «безобразием» случаи, когда людям отказывают в предоставлении положенной им льготной ипотеки. По его мнению, ни семейная, ни сельская, ни IT-ипотека «не должны иметь никаких лимитов».
— Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства, — подчеркнул президент.
Он добавил, что для банка должно быть удовольствием получать 6% от тех, кто использует кредит, а разницу между банковской ставкой и этими 6% получать от Минфина.
Также президент уточнил, что дальневосточная, арктическая и ипотека в новых регионах под 2% точно сохранятся, и обещал «навести порядок» с оформлением льготных программ.
Почему банки не оформляют льготную ипотеку
Осенью банки начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки из-за того, что лимиты закончились. Например, о таком решении в конце октября сначала заявили в «Сбере», а затем и в ВТБ.
При этом в конце ноября в Минфине сообщали, что лимиты на семейную ипотеку в этом году еще остались — 390 млрд рублей из 6,25 трлн. Это значит, что выделенные средства подходили к концу в отдельных банках. Дело в том, что раньше оператор программы «Дом.РФ» распределял их между кредитными организациями исходя из заявленного спроса.
Чтобы решить эту проблему, Минфин утвердил новый механизм распределения лимитов по семейной ипотеке 15 декабря. Теперь банки смогут использовать общую сумму — это позволит участникам рынка равномерно «выбирать» лимит, поясняли в ведомстве. Кроме того, в следующем году решено увеличить общую сумму лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн рублей. Однако теперь это изменение по большому счету не требуется.
По поручению президента, сделанному во время прямой линии, Минфин подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить механизм лимитов, говорится в материалах на сайте ведомства.
В министерстве добавили, что в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен. Сейчас все финорганизации предоставляют кредиты в рамках общего объема средств по программе — выдача нигде не приостанавливается, заверили в Минфине.
Минстрой готов рассмотреть дальнейшие пути развития механизма и программ льготной ипотеки, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. По этим вопросам министерство и ранее много работало совместно с ЦБ и Минфином, уточнил он.
Отмена лимита повысит востребованность семейной ипотеки среди граждан и исключит ажиотажный спрос на нее в отдельные моменты ее реализации, отметили в пресс-службе оператора госпрограмм «Дом.РФ». Кредитные организации также позитивно смотрят на инициативу президента. Так, в ВТБ и Абсолют Банке отметили, что отмена пределов поможет избежать скачков спроса, которые возникали, когда лимиты заканчивались.
— Сейчас, когда основной спрос заемщиков сосредоточен на льготной ипотеке, важно обеспечить более равномерную работу госпрограмм, — уточнили в пресс-службе ВТБ.
Сколько бюджетных средств выделят на семейную ипотеку
Для семейной ипотеки сейчас установлен лимит в 6,3 трлн рублей, следует из статистики на сайте «Дом.РФ». Для дальневосточной и арктической предусмотрены 1,4 трлн, для ИТ-программы — 750 млрд.
Доля льготных программ в выдачах ипотеки с начала 2024-го года в среднем составляла 68%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это значит, что почти две трети выдаваемых кредитов государство погашает вместе с заемщиками, ведь компенсация в банки поступает по мере выплаты такого кредита заемщиком. При этом разница между льготными и рыночными ставками достигает 17–21% — значит, основное долговое бремя по жилищным кредитам в РФ сейчас несет именно Минфин.
Согласно закону о бюджете на следующую трехлетку, на льготные ссуды предусмотрены расходы в 1,4 трлн рублей, из них: в 2025-м — 637 млрд, в 2026-м — 454,1 млрд, в 2027-м — 358,3 млрд.
Такие расходы можно сравнить с тратами федерального бюджета на индексацию пенсий и пособий, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она напомнила: в следующем году государство направит на повышение страховых выплат пожилым гражданам 700 млрд, тогда как на льготную ипотеку предусмотрено чуть меньше — 637 млрд рублей.
На 2026 и 2027 годы в финансовом плане было предусмотрено значительное снижение расходов на льготную программу, продолжила эксперт. Но, по ее словам, вероятнее всего, после заявления президента траты бюджета на эти цели в 2026-м и 2027-м оставят на уровне 2025-го, чтобы обеспечить ссудами как можно больше людей.
Впрочем, по словам Мильчаковой, это не особо критично для бюджета, тем более при одновременном сокращении других статей расходов.
— Расходы на семейную ипотеку, когда лимиты по ней уберут, могут быть сопоставимы с тратами на большие инфраструктурные проекты, такие как улучшение дорог или развитие жилищного строительства, и доходить до триллиона рублей. Эти статьи бюджета требуют значительных вложений, и увеличение направляемых средств на ипотеку может повлечь за собой необходимость перераспределения денег из других важных секторов, — полагает преподаватель кафедры экономики и финансов филиала Президентской академии в Санкт-Петербурге Екатерина Подольская.
Вместе с тем ключевая в следующем году, вероятнее всего, будет оставаться высокой. Поэтому и расходы на компенсацию процентных ставок по льготным программам будут велики, отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Владимир Климанов. Он уточнил: они измеряются сотнями млрд, что превышает объем трат в 2025-м на культуру (233 млрд), СМИ (137 млрд) и спорт (67 млрд).
Как может работать предложенный президентом механизм
Отмена лимитов должна привести к росту выдач по госпрограммам, отметил зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.
Чтобы расходы бюджета не росли бесконтрольно, власти могут пойти на сокращение числа потенциальных заемщиков, предположил экономист Андрей Бархота. Требования к ним могут вырасти, а предельную величину льготного кредита могут ограничить.
Минфин не раз заявлял, что намерен сократить долю льготной ипотеки в выдачах жилищных кредитов до 25% (почти втрое с уровня 2024-го года), напомнил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев. При этом ЦБ регулярно отмечает, что госпрограммы снижают влияние ключевой ставки на разгон цен и приводят к удорожанию жилья.
Впрочем, изменения могут и не оказать существенного влияния на цены, потому что в 2025-м заработают макропруденциальные лимиты по ипотеке, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global. Они ограничат выдачи жилищных ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что само по себе снизит на них спрос и удержит рынок от перегрева.
К ипотечному буму, как в 2023 году, инициатива президента не приведет, заключил Андрей Бархота. Выдачи по госпрограммам просто станут стабильнее — без скачков и просадок спроса. При этом для застройщиков это однозначно позитивные новости, которые должны поддержать их в ближайшее время.