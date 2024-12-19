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Путин отметил развитие фармакологических компаний в России

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» отметил, что раньше фармакология развивалась исключительно за счет бюджетных средств, сегодня же фармкомпании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы.

«Фарма — важнейшее направление нашей деятельности. <…> В 2008 году начали об этом говорить, начали создавать определенные программы. В 2009 году эти программы были сформулированы. Они по-разному назывались, но суть одна и та же — развитие собственной фармацевтической промышленности», — сказал президент.

Он отметил, что раньше фармакология развивалась в основном при поддержке государства и федерального бюджета, однако сейчас фармацевтические компании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей.

«Начали создавать на основе собственных молекул собственные препараты, начали собственные субстанции создавать, чего у нас раньше не было. Мы начали производить сложные лекарства, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями», — добавил Путин.

Он отметил, что существует программа развития фармакологии, которая включена в проект технологического лидерства. Ожидается, что к 2030 году РФ должна выйти на 90 % обеспечения собственными препаратами, а по медицинским изделиям — на 40%.

«Вопрос медицины — я вижу их в разрезе всего комплекса вопросов, они на втором месте, по-моему, <…> он [вопрос медицины] всегда очень важный вопрос во всех странах, кстати говоря, и в странах с развитой рыночной экономикой, и там даже сегодня, пожалуй, острее, чем у нас», — сказал российский лидер.

Он добавил, что главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения. Однако несмотря на то, что министерство здравоохранения старается привлечь как можно больше абитуриентов, надо продолжить работу по укреплению системы, и всё это нужно делать большими темпами.

О сути дел: свыше 1,6 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным
В каком формате она пройдет в этот раз и что больше всего волнует граждан

В конце декабря прошлого года стало известно, что фармкомпания «Герофарм» получила разрешение на выпуск препарата от диабета «Семавик», который является аналогом датского лекарства «Оземпик» (Ozempic).

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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