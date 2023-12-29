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В России разрешили выпускать отечественный аналог препарата от диабета «Оземпик»

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Фото: ТАСС/Александр Папырин
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Фармацевтическая компания «Герофарм» получила от правительства РФ принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского лекарства «Оземпик» (Ozempic). Об этом 28 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Правительство РФ выдало «Герофарму» принудительную лицензию на препарат «Семавик». <…> «Герофарм» в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — говорится в заявлении.

Как сообщает агентство, «Герофарм» была первой компанией в России, зарегистрировавшей аналог «Оземпика», который с марта 2023 года почти полностью исчез из аптек. Однако из-за длительной патентной защиты на оригинальный препарат было проблематично вывести на рынок любой его аналог.

Принудительная лицензия на производство инновационных лекарств, как сообщили в российском правительстве, допустима в случае ухода с рынка иностранных фармкомпаний или отдельных препаратов.

Таким образом, поставка «Семавика» в аптеки РФ запланирована уже в этом году. В первой партии будет около 250-300 тыс. упаковок.

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Ранее, 27 сентября, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета, более половины из них — отечественного производства. Он отметил, что отечественная промышленность позволяет также активно экспортировать данную группу препаратов.

До этого, 21 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что качество производимых в России лекарств должно быть соответствующим. Кроме того, в контроле нуждаются и импортозамещаемые препараты.

В июне Мишустин также сообщил, что правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности, благодаря которой будет увеличен выпуск современных востребованных лекарств. Он указал на то, что важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла — их доля на рынке должна быть увеличена почти до 70% в ближайшие восемь лет.

30 марта президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

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