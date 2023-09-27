В России зарегистрировали 165 препаратов для лечения сахарного диабета, более половины из них — отечественного производства, сообщил 27 сентября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«В РФ зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета и первого, и второго типа», — добавил он.

По его словам, на рынке госзакупок уже 70% таких препаратов также отечественного производства.

Мурашко отметил, что отечественная промышленность позволяет также активно экспортировать данную группу препаратов.

До этого, 21 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что качество производимых в России лекарств должно быть соответствующим. Кроме того, в контроле нуждаются и импортозамещаемые препараты.

В июне Мишустин также сообщил, что правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности, благодаря которой будет увеличен выпуск современных востребованных лекарств. Он указал на то, что важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла — их доля на рынке должна быть увеличена почти до 70% в ближайшие восемь лет.

30 марта президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.