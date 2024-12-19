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«Мегафон» сообщил о выходе на рынок планшетов

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Фото: Getty Images/imageBROKER/Oleksandr Latkun
dzen
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«Мегафон» вышел на рынок планшетов. Линейка под собственной торговой маркой оператора Fontel пока представлена двумя моделями, с диагоналями 8 и 10,1 дюйма, они уже поступили в продажу, сообщила пресс-служба компании.

Как рассказали в «Мегафоне», разработкой и поставками планшетов Fontel занимается дочерняя компания оператора Revo Charge.

«Мы ожидаем высокого темпа продаж наших планшетов. В них есть все необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены. Аудитория хорошо встречает гаджеты наших собственных торговых марок, мы будем наблюдать за спросом на планшеты и в перспективе рассчитываем расширить их ассортимент», — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов.

Линейка товаров «Мегафон» под собственной торговой маркой Fontel включает 9 моделей кнопочных телефонов, 2 модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых, уточнили в компании.

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