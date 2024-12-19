В РЖД рассказали об устранении последствий на месте аварии с поездами под Мурманском
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- В РЖД рассказали об устранении последствий на месте аварии с поездами под Мурманском
На месте столкновения двух поездов в Мурманской области продолжаются восстановительные работы. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе РЖД.
«Производится расчистка поврежденного участка пути для укладки новой рельсошпальной решетки и восстановления контактной сети», —сообщили в Telegram-канале.
На месте происшествия работают 218 человек, задействованы четыре бульдозера и четыре крана, а также четыре восстановительных поезда со станций Мурманск, Кандалакша, Кемь и Петрозаводск.
Накануне при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом, из-за чего с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.
Позже сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения поездов выросло до 31. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также сообщил, что в результата аварии погибли два человека.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
«Известия» опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. При этом некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в поврежденных частях состава.