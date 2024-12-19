Стало известно о допросе машиниста по делу о столкновении поездов под Мурманском

По факту столкновения двух поездов в Мурманской области следствие допросит машиниста грузового поезда и его помощника. Об этом 18 декабря сообщил источник «Известий».

Как отметил источник, скорее всего, после допроса машинист и его помощник будут задержаны в качестве подозреваемых по возбужденному Следственным комитетом уголовному делу.

Предположительно, основной причиной аварии стала неисправность системы принудительной остановки локомотива, из-за которой состав не смог затормозить вовремя.

Машинист дал своему помощнику задание установить тормозные башмаки для предотвращения движения поезда, однако из-за тяжести грузового состава и нехватки башмаков поезд тронулся в процессе установки. Помощник бежал за локомотивом 3 км, но предотвратить столкновение не удалось.

Помощника машиниста также подтвердил «Известиям», что его вызвали на допрос.

Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова указала, что Северо-Западная транспортная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил о 27 пострадавших, среди которых пятеро детей. По его словам, все пострадавшие были госпитализированы в различные центральные районные больницы.

В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, в их числе воспитанники детской спортивной школы по боксу из Североморска. Отмечалось, что дети и тренер не пострадали. В пресс-службе РЖД сообщили, что одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. Ее личность устанавливается.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Затем глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.