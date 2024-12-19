Еврокомиссия рассказала о тратах ЕС на военную помощь Украине
Начиная с февраля 2022 года страны ЕС потратили на военную помощь Украине €47,3 млрд, подтвердила «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы Европейской комиссии Анита Хиппер. При этом €41,2 млрд военной помощи были получены Киевом напрямую от стран сообщества, а €6,1 млрд — в рамках фонда Ukraine Facility.
«Информация о военной помощи, предоставляемой ЕС и государствами-членами была обновлена в этом месяце. Общий объем помощи Украине составляет €130 млрд и эта цифра продолжает расти», — добавила она.
Вопреки заявлениям ЕС, Кремль не раз подчеркивал, что причины конфликта на Украине стоит искать не в действиях России, а именно в политике Запада. Москва считает, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма.
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Оружейная оплата: ЕС потратил на военную помощь Киеву более €47 млрд