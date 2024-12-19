Оружейная оплата: ЕС потратил на военную помощь Киеву более €47 млрд

Объем военной помощи, оказанной странами ЕС Киеву с февраля 2022 года до настоящего дня, составил €47,3 млрд, подтвердили «Известиям» в Еврокомиссии. При этом общий объем выделенных Украине средств за это время достиг €130 млрд. На фоне возможного ослабления военной поддержки Киева со стороны США, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 2025 году он суммарно получит еще около €30 млрд. В экспертном сообществе отмечают, что ЕС не в состоянии заместить определенную номенклатуру вооружений, посылаемых из США. Вместе с тем маловероятно, что Штаты полностью откажутся от накачки страны оружием, учитывая какие доходы конфликт на Украине приносит их военно-промышленному комплексу.

Сколько ЕС уже потратил на Украину

Страны ЕС предоставили Украине военную помощь на €47,3 млрд, из которых €41,2 млрд были получены Киевом напрямую от стран сообщества, а €6,1 млрд — в рамках фонда Ukraine Facility, выяснили «Известия». Это подтвердила официальный представитель внешнеполитической службы Европейской комиссии Анита Хиппер.

— Информация о военной помощи, предоставляемой ЕС и государствами-членами была обновлена в этом месяце. Общий объем помощи Украине составляет €130 млрд, и эта цифра продолжает расти, чтобы поддержать Украину в борьбе с агрессией со стороны России, — добавила она.

Вопреки заявлениям ЕС, Кремль не раз подчеркивал, что причины конфликта на Украине стоит искать не в действиях России, а именно в политике Запада. Москва считает, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма.

Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka

Напомним, через фонд Ukraine Facility ЕС финансирует поставки летальных и нелетальных вооружений, в том числе боеприпасов, ракет, а также средств индивидуальной защиты, предметов первой помощи и топлива.

Действительно, выступая перед Европарламентом 18 декабря, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в 2025 году ЕС выделит Киеву €13 млрд из фонда Ukraine Facility, а с января сообщество начнет перечислять свою часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. На 2025 год эта сумма составит €18 млрд. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, эта помощь обеспечит Украине «экономическую и финансовую стабильность до конца 2025 года, а также освободит бюджетные возможности для закупки военной техники». Она уверена: стратегия Москвы, направленная на то, чтобы «загнать Киев в финансовую пропасть, потерпела полный крах».

Очевидно, что речь идет о попытке Брюсселя показать, что поддержка Киева со стороны ЕС останется прежней, несмотря на грядущие перестановки в Белом доме. Вместе с тем в союзе обеспокоены заявлениями Трампа о необходимости завершить конфликт, как можно скорее. По данным газеты Newsweek, ссылающейся на источник в ЕС, в телефонных разговорах с избранным президентом США лидеры стран блока «настаивают на продолжении американской помощи Киеву».

Фото: Global Look Press/Valerie Plesch

Если говорить непосредственно о поставках вооружений, то европейцы могут заместить военную помощь Америки, но лишь частично. Так, они не способны поставить Киеву достаточное количество высокоточных дальнобойных ракет, объяснил «Известиям» военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов.

— В основном это высокоточные средства дальнего радиуса действия — крылатые ракеты, баллистические ракеты, системы залпового огня. Такая продукция делается не миллионами, а сотнями в год, иногда и десятками. США с 1990-х годов накопили значительное количество таких вооружений, а Европа пока нет. В последние 20–30 лет европейцы стали развивать сектор высокоточных дальнобойных систем, но он находится еще в зачаточном состоянии, — добавил он.

Откажется ли Трамп от поддержки Киева

Беспокойство ЕС понятно, учитывая, что объем американской военной поддержки Киева составил с февраля 2022 года более $62 млрд, включая $1 млрд, выделенный в начале декабря в рамках 22-го пакета помощи. И, несмотря на всё это, ВСУ постепенно отступают на ключевых направлениях.

Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Как сообщил 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российские войска смогли освободить в 2024 году 190 населенных пунктов и около 4,5 тыс. кв. км территории. Он уточнил, что продукцию военного назначения Киеву поставляют на сегодня более 30 государств, из которых наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. По его словам, только на военные нужды ВСУ зарубежные страны потратили с начала российской спецоперации около $170 млрд, тогда как совокупная финансовая помощь Украине с их стороны составила около $350 млрд.

Впрочем, сам Трамп пока нигде не говорил, что США собираются оставить Киев без финансирования. Более того, в недавнем интервью Times он подчеркнул, что что хочет достичь соглашения по Украине, а единственный способ сделать это — не оставлять Киев без помощи. То есть, можно предположить, что, по мысли Трампа, дальнейшая американская помощь ВСУ должна в будущем играть роль рычага для давления на Россию во время переговоров по урегулированию. Опять же будущий президент США не стал раскрывать деталей своего плана по Украине.

Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Впрочем, Трамп не будет полностью отказываться от поддержки Киева, считает французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

— Вполне в духе Трампа постараться вывести свою страну из той патовой ситуации, которая сейчас сложилась на Украине. Но Трамп не глупее остальных, и он хорошо понимает, что военно-промышленный комплекс — это очень мощный генератор доходов, без которого не может обойтись ни одно государство. Так что если Вашингтон и решит отказаться от прямой помощи, то она наверняка будет поступать через страны-сателлиты, недружественные России, такие как, например, Польша, — сказал эксперт «Известиям».

Как Трамп видит урегулирование на Украине

Как бы там ни было, американская газета The Wall Street Journal написала 12 декабря, что на краткой встрече с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, Трамп якобы заявил, что хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий и хочет, чтобы именно Европа играла главную роль в защите и поддержке этой страны. Газета уверяет, что Трамп выступает за присутствие европейских военных на Украине для контроля за прекращением огня, но войска США для этого привлекаться не будут.

Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре), избранный президент США Дональд Трамп (второй справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) во время встречи в Елисейском дворце Фото: TASS/EPA/MOHAMMED BADRA

Возможность такого сценария косвенно подтверждают возобновившиеся дискуссии в странах ЕС об отправке военных на Украину. Так, в ноябре после победы Трампа на выборах в США Париж снова заявил, что «не исключает» такой возможности. Напомним, что Макрон был первым из европейских лидеров, кто поднял в феврале этот вопрос.

Ссылаясь на источники среди европейских и украинских чиновников, Reuters написал 18 декабря, что страны ЕС обсуждают отправку на Украину своих контингентов в случае прекращения огня или заключения мира. Их численность способна составить до 100 тыс. военнослужащих. При этом основу контингента может сформировать коалиция из пяти–восьми стран, включая ФРГ, Францию, Италию, Великобританию и Польшу.

Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Martin Schroeder

В любом случае будущая администрация США демонстрирует различными путями свое намерение выполнить предвыборное обещание Трампа завершить конфликт как можно скорее. Так, по сообщениям СМИ, назначенный избранным президентом США спецпосланником по урегулированию конфликта генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг должен в начале января посетить Киев. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Кремля «каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было». При этом переговоры Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшиеся как раз после общения последнего с Трампом, показали, что урегулирование зависит не только от намерений Москвы и Вашингтона, но и от позиции Киева. Напомним, что Зеленский категорически отверг предложенную Венгрией идею рождественского перемирия. При этом он раскритиковал венгерские попытки посредничества. 18 декабря Орбан подтвердил, что предложение рождественского прекращения огня с РФ всё еще в силе. «Мы не будем реагировать на провокации. Предложение о перемирии на столе. Соглашайтесь или отказывайтесь. Ответственность за это лежит на вас», — написал он в соцсетях, обращаясь к киевскому режиму.